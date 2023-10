Un azzardo ben pensato. Ora però girare subito pagina

Azzardo o scelta giusta? Affrontare una corazzata di campo, più che di nomi, come questo Parma, oggi, a specchio e senza catenacciare, a noi è parsa cosa buona. Perché l’Ascoli, a fine partita, recrimina per una sconfitta scritta da due errori sotto porta nel primo tempo, una frase di troppo, una copertura preventiva sbagliata e una punizione divina che è bene applaudire anche da avversari. Una domanda continueremo sempre e per sempre a farcela: è così necessario affollare l’area di giocatori portando tutti gli effettivi nei sedici metri quando si difende da corner e piazzati laterali? Ed è ancora così necessario fraseggiare, a tutti i costi? Girare pagina da subito, please. Bari spesso è stato campo amico…