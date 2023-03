Un Del Duca strapieno per accogliere il Bari

Un Del Duca strapieno si prepara ad accogliere Ascoli e Bari (avvio alle 15) per un match che metterà in palio molto più dei tre semplici punti. I biancorossi arriveranno in terra picena per tentare il sorpasso sul Genoa, secondo in classifica, che li precede di un solo punto. Gli uomini di Breda sulle ali dell’entusiasmo per l’incredibile filotto messo a segno in queste prime quattro gare con la guida del tecnico trevigiano, cercheranno invece di difendere l’imbattibilità mantenendo ancora una volta inviolata la porta difesa da Leali. Ricordiamo che da un mese a questa parte il Picchio non ha più incassato reti grazie ad una ritrovata difesa granitica. Il successo di Modena in mezzo alla settimana ha catapultato i bianconeri a ridosso della zona playoff e ora cercare di restare agganciati a quel treno rivestirà vitale importanza. Allungare ulteriormente la scia e mostrare la propria forza anche nel confronto con una delle candidate alla promozione diretta per la A potrà di certo proiettare l’Ascoli tra le protagoniste della classica volata di fine campionato. Anche se prima con cauto ottimismo andrà sempre centrata quella quota salvezza che, arrivati a questo punto, pare tutt’altro che lontanissima. Se sul terreno di gara gli animi saranno particolarmente caldi, sugli spalti invece la situazione sarà infuocata. Polverizzati i 900 biglietti previsti per il settore ospiti, molti sostenitori baresi nei giorni scorsi hanno iniziato ad acquistare i tagliandi nei settori di casa creando qualche disagio nell’organizzazione dell’evento sportivo. Varie le anomali riscontrate da coloro che, pur di riuscire ad accaparrarsi un posto, avrebbero indicato una residenza non veritiera per avere via libera all’acquisto sulla piattaforma Ticketone. Confusione nella società biancorossa che giovedì con un comunicato ufficiale diramato aveva erroneamente parlato di una segnalazione effettuata dall’Ascoli alle autorità competenti. In realtà sulla questione è intervenuta la Questura. I tifosi biancorossi, non residenti a Bari, che hanno acquistato regolarmente i tagliandi per i settori di casa dello stadio Del Duca saranno sistemati tutti insieme in tribuna Mazzone a ridosso del settore ospiti con un ampio dispiegamento di steward che formeranno un cordone, con zona cuscinetto, per non farli venire a contatto con i tanti ascolani solitamente presenti in quel settore. Chi invece all’atto dell’acquisto aveva falsificato la propria residenza, ha visto il proprio biglietto annullato e rimborsato, ma ora dovrà fare i conti col serio rischio di ricevere il Daspo. Di fatto ad Ascoli oggi pomeriggio saranno attesi quasi il doppio dei 900 tifosi ospiti inizialmente previsti. Lo spettacolo ci sarà anche sugli spalti, sperando che sia soltanto una giornata di sport senza ulteriori risvolti.

Massimiliano Mariotti