Un digiuno durato otto mesi rotto con passione e sacrifici

L’Ascoli rompe un digiuno fuori casa durato otto mesi e lo fa al momento giusto. Al cospetto di un avversario decisamente inferiore, le qualità dei bianconeri di Viali stentano ad emergere fino al momento del vantaggio di Nestorovski che approfitta da bomber esperto sul regalo natalizio di Lemmens. Il tecnico del Picchio lo aveva annunciato che sarebbe stata una partita sporca, ma nell’approccio iniziale e soprattutto nel palleggio si poteva fare meglio. Male il rientro di Adjapong dal primo minuto e l’esperimento Milanese sulla trequarti. Le note positive invece rispondono ai nomi di Bellusci e Quaranta che insieme hanno saputo far dimenticare le assenze in difesa. Non può inoltre passare sottotraccia la grande prova di sacrificio ancora una volta sprigionata da Mendes.