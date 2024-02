Un passo avanti nel gioco con il rammarico del pari

La prestazione sprigionata contro il Brescia è stata tutt’altra musica rispetto a quella prova remissiva e principalmente incentrata sul non prenderle vista con la Feralpisalò. Il passo avanti dal punto di vista del gioco c’è stato e lo si è visto bene. Nel cammino che si svilupperà al Del Duca da qui alla fine sicuramente l’Ascoli dovrà cercare di essere più intraprendente proprio nel cercare di andare a conquistare quei successi necessari per restare fino all’ultimo all’interno della corsa salvezza. I 4 punti punti ottenuti negli ultimi 2 incontri sono un buon bottino. Ora però domenica con la Reggiana si dovrà cercare di portare a casa l’intera posta in palio per risalire ancora la classifica. L’obiettivo sarà risucchiare proprio gli emiliani verso la zona rossa. Certamente resta il rammarico di aver pareggiato sull’unico tiro delle Rondinelle.