Un peccato perdere così. Ma ora non si può sbagliare più

Un ko che fa davvero male, anche perché immeritato almeno a valutare i 95 minuti giocati. Un peccato perché in vantaggio di un gol, l’Ascoli ha avuto più occasioni per raddoppiare che non subire il pareggio. Purtroppo però quando non si riescono a chiudere le partite ecco che una squadra con tante buone individualità come la Sampdoria ti butta dentro Depaoli, Esposito e Borini che giocherebbero titolari ovunque e la partita non la racconti più. Difesa in emergenza, centrocampo impalpabile, le buone notizie arrivano stavolta dall’attacco dove lo slovacco Duris in coppia con lo spagnolo Rodriguez, lasciano ancora accesa la fiammella della speranza che si chiama salvezza. E domenica davanti al pubblico di casa c’è la madre di tutte le partite: stavolta è davvero l’ultima chiamata.