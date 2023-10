Un pomeriggio quasi perfetto. La bilancia tornerà in equilibrio

Mezza dormita, due gol subiti. Pensate a mister Viali. A come avrebbe vissuto il post partita se Viviano non l’avesse preso da mago, quel pallone di De Luca. Sei, sette, otto costruzioni pericolose, una da manuale del calcio, almeno quattro occasioni nitide con due super-parate di Ravaglia. E per mezza dormita, i suoi avrebbero riportato il nulla a casa. E’ il brutto del calcio. Ma prima o poi la bilancia dovrà tornare in equilibrio. L’Ascoli "rubare" sportivamente qualche vittoria, magari con una bomberata di Nestorovski dopo assedi avversari non capitalizzati. Altro passettone in avanti, anche se la classifica, ad oggi, è totalmente ingenerosa. Sosta col macedone a casa, fondamentale, sperando che sia lui che il santo col numero 33 non siano usciti troppo malconci da un pomeriggio quasi perfetto.