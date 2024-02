Un punto non da buttare. Il Brescia ha faticato davvero

A rivederlo alla moviola l’intervento di Bjarnason su D’Uffizi all’ultimo minuto di recupero, poteva anche essere punito con un altro calcio di rigore. L’arbitro molto vicino e il Var non sono stati dello stesso avviso e di certo sull’episodio rimangono molti dubbi. La certezza è che l’Ascoli è ancora vivo e se l’è giocata alla pari contro la nona in classifica: squadra ripescata, costruita in due settimane e che non ha certamente fatto vedere grandi cose se non una solidità invidiabile. L’Ascoli ci ha provato con le armi che ha. Purtroppo le manca la qualità e se i venti cross fatti nel secondo tempo sono tutti indirizzati sulle mani protese del debuttante portiere Avella, qualcosa vorrà dire. Il punto preso non è da buttare anche se rimane la sensazione che senza quell’eurogol di Dickmann il Brescia questa partita non l’avrebbe ripresa.