Un risultato nell’anniversario della corsa di Carletto Mazzone

Nel giorno del 22esimo anniversario della ‘storica corsa’ di Mister Carletto Mazzone sotto la curva dell’Atalanta dopo il 3-3 agguantato da Roby Baggio e dal ‘suo’ Brescia, l’Ascoli porta via un buon punto dallo stadio ‘Rigamonti’ proprio contro le ‘rondinelle’. Dopo un bel primo tempo i bianconeri hanno provato a difendere il vantaggio, faticando. Nell’unica azione offensiva vera, la squadra di Mister Viali ha costruito l’azione del gol del raddoppio, poi annullato a Nestorovski per fuorigioco. Sbagliati in questo senso i cambi. Falasco, Manzari, Quaranta e Milanese non sono entrati con la giusta concentrazione e, anzi, con atteggiamento passivo hanno incoraggiato le avanzate dei padroni di casa. Meglio Kraja, ma non benissimo. La domanda vera, però, è questa: che fine ha fatto Millico?