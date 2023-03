Un turno di stop per Falasco, multa per il club

Sono stati 10 i giocatori fermati a seguito dell’ultimo turno di serie B disputato. Nella giornata di ieri sono state rese note le decisioni del Giudice sportivo sostituto Luca Lo Giudice, assistito da Stefania Ginesio e dal rappresentante dell’Aia Edgardo Pansoni. Oltre a Falasco, terzino sinistro dell’Ascoli espulso per doppia ammonizione nel finale di primo tempo in occasione del match perso domenica contro il Bari (0-1), sono stati squalificati per un turno anche Pavan, Salvi (Cittadella), Magnino (Modena), Delprato, Vazquez (Parma), Rosi, Curado (Perugia), Cionek (Reggina) e Belardinelli (Sudtirol). L’Ascoli è stato multato con un’ammenda di 4mila euro ‘per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco due petardi e tre fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) Cgs’. Tra i bianconeri restano in diffida Quaranta, Caligara, Eramo, Dionisi e Forte.