Una gara sporca e cinica. Onore ai ragazzi di Bonazzoli

L’Ascoli conquista la sua prima vittoria in trasferta in una gara come ha definito Mister Viali ‘sporca’ fatta di tanto agonismo e tanto cinismo. Il Lecco non ha comunque fatto la parte dell’agnello sacrificale. Ai ragazzi del nuovo tecnico Emiliano Bonazzoli va riconosciuto l’onore delle armi. Da parte loro i bianconeri hanno lottato, hanno preso tante botte ma non hanno mollato un centimetro anche se ancora una volta una ingenuità difensiva come la scivolata a braccia alte di Adjapong, poteva costare caro. Nota di merito al portiere Emiliano Viviano ancora una volta decisivo e al sempre professionale Danilo Quaranta che era stato messo ai margini di questa squadra e che da difensore centrale ha realizzato un gran gol da bomber vero. Un premio alla sua costanza. Bene così.