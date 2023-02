Una poltrona per tre sulla trequarti

Una poltrona per tre. Con l’arrivo di Breda l’Ascoli ha potuto rispolverare una veste tattica momentaneamente accantonata per qualche mese dopo l’improvvisa partenza di Sottil a fine maggio. Parliamo chiaramente di quel fatidico 4-3-1-2 capace di dare, nel campionato scorso, equilibrio e compattezza tra i reparti, permettendo anche uno sviluppo fluido della manovra. Sul secondo aspetto chiaramente il nuovo tecnico bianconero e i suoi uomini avranno tempo e modo di lavorare per migliorarsi, anche se molti di loro conoscono già bene questo tipo di modulo. Il poco tempo avuto a disposizione finora non ha di certo aiutato il 53enne trevigiano, anche se contro il Perugia la vittoria è ugualmente arrivata al suo esordio in panchina (1-0). Ora però si è tornati subito a lavorare su geometrie e qualità del gioco espresso. E in questo sarà nevralgico persino il ruolo ricoperto dal trequartista centrale, tassello in grado di poter diventare fondamentale per scardinare le linee avversarie nell’evoluzione della gara. Il debutto di Breda ha visto Falzerano rilanciato in quella posizione dietro al consueto tandem d’attacco. Troppo presto per dare giudizi. La gara sporca con gli umbri non ha visto un calcio spettacolare: né da una parte né dall’altra. Come commentato nel dopo partita dal tecnico del Picchio si è trattato di una veste che il 31enne aveva già avuto modo di ricoprire in passato nelle esperienze di Perugia e Venezia, ma sicuramente inedita dal suo secondo arrivo in bianconero. Lì oltre a lui le alternative attualmente presenti in organico restano quelle rappresentate da Marsura e Ciciretti. L’ex Modena, subentrato nella ripresa proprio a Falzerano, ha impiegato appena un minuto per tirare fuori dal suo repertorio quella progressione sulla sinistra in grado di liberare Collocolo al tiro vincente. A loro due infine si aggiunge sempre l’esperto Ciciretti che in quella posizione trova uno dei suoi ruoli naturali. Saranno loro tre a contendersi una maglia da titolare in vista della prossima sfida in programma a Parma. Ieri il lavoro della squadra al Picchio Village è regolarmente proseguito con una doppia seduta di allenamento. Breda in vista della trasferta di sabato al Tardini potrà recuperare il centrale difensivo Simic che ha smaltito il suo turno di squalifica. Il Giudice sportivo infine ha inflitto al club un’ammenda di mille euro per il lancio di un fumogeno da parte dei tifosi all’interno del recinto di gioco.

mas.mar.