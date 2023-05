Under 12 super Vince il torneo internazionale

Gli under 12 dell’Ascoli si sono aggiudicati il torneo internazionale ‘Spiagge d’Abruzzo Cup’ (riconosciuto da Coni, Figc, Uefa), allestito dall’Asd Roseto Calcio grazie alla preziosa collaborazione di Nike team wear e riservato alle categorie esordienti, pulcini e primi calci (nati dal 2011 al 2015). I piccoli campioni del vivaio bianconero, allenati dal tecnico Simone Panichi, nella rispettiva categoria di appartenenza, sono riusciti a portare a casa un ottimo risultato nella 25esima edizione della competizione andata in scena dal 29 aprile al primo maggio e che ha visto tanti giovanissimi. Il Picchio nella finale, disputata con le modalità del triangolare, è riuscito a prevalere sia sull’Esperia Monopoli (7-1) che sugli ucraini del Zmina (2-1), squadra che in passato ha visto l’inizio del percorso calcistico di Schevchenko. Il doppio successo così ha permesso all’Ascoli di festeggiare il trionfo. Soddisfazione per il responsabile dell’attività di base Remo Orsini e il responsabile amministrativo Giuliano Carpani per il lavoro svolto in preparazione dei prossimi campionati nazionali che i giovani potenziali talenti saranno chiamati ad affrontare in futuro. La squadra mista under 12-13 domenica mattina scenderà in campo contro il Villa Pigna (Tofare ore 9.30), a seguire sono previste la sfida in casa del Pagliare (campo Oasi ex Ama ore 10.30) e l’amichevole di lunedì contro i Delfini Biancazzurri (Santa Maria di Castel di Lama ore 15).

Nelle altre gare del settore giovanile che andranno in scena in questo fine settimana, invece, la Primavera proverà a regalarsi un finale di stagione interessante dopo aver fallito la possibilità di recuperare sulla capolista Lazio, sfidando il Monopoli nel match in programma domani al Picchio Village con fischio d’avvio previsto alle 15. La formazione di Nosdeo a due giornate dall’epilogo resta al secondo posto con 6 lunghezze di ritardo dai biancocelesti. I giochi non sono ancora chiusi, ma di fatto oggi ipotizzare un recupero del genere resta complicato, seppur non impossibile. Gli altri impegni vedranno in campo le ragazze terribili del Picchio. La prima squadra sfiderà (domani alle 16.30 al Santa Maria di Castel di Lama) l’Unione Mandolesi. Domenica l’under 17 sarà impegnata con la Recanatese (alle 10.30 al Santa Maria), mentre martedì alle 17.30 l’under 15 giocherà in trasferta contro il Pucetta.

mas.mar.