Uomini contati per i bianconeri a centrocampo

Momento decisamente importante del campionato per la formazione di Bucchi. Lo snodo che passa per Ferrara risulta decisamente importante per scacciare i recenti malumori manifestati dalla piazza dopo le prestazioni e le due recenti sconfitte inanellate contro Reggina (0-1) e Ternana (1-0). L’Ascoli ha bisogno di rimettersi in moto e per farlo dovrà strappare via punti preziosi alla Spal, un’avversaria che accarezza la possibilità di scavalcare in classifica proprio i bianconeri. Super blindate le sedute che sono state svolte in settimana al Picchio Village a porte chiuse. Al centro di tutti i pensieri continua a campeggiare la drammatica emergenza a centrocampo che vedrà a disposizione soltanto tre elementi per altrettanti ruoli nella zona mediana del campo. Anzi in realtà ora i nomi sono tornati ad essere quattro considerando la permanenza di Buchel, ma quest’ultimo difficilmente potrebbe essere impiegato dall’inizio e per tutto l’arco dell’incontro. In considerazione del fatto che negli ultimi tempi è sceso in campo per giocare soltanto porzioni di partita senza lavorare sulla parte tattica insieme a tutto il resto della squadra. In virtù di ciò la cabina di regia dovrebbe restare salda nelle mani di Eramo che, oltre ad essere affiancato da Collocolo, stavolta alla sua sinistra vedrà impiegato Giovane nel nuovo e inedito ruolo di mezz’ala. L’altro problema, quello relativo alla corsia di destra, dovrebbe risolversi con il ritorno in campo dal primo minuto di Donati. È lui il giocatore che finora ha dimostra di interpretare meglio il ruolo di quinto sulla quella corsia. Ampiamente bocciate, per adesso, le prestazioni di Falzerano e Adjapong. In difesa si aspetta il ritorno del miglior Bellusci che continua a lavorare alla ricerca della condizione ideale. Qualche problemino in vista della gara di domani invece potrebbe esserci per Simic. Il centrale croato è in dubbio a causa di qualche acciacco fisico. Nell’eventualità Tavcar si prepara a rimpiazzarlo. In casa Spal il tecnico De Rossi prosegue sulla strada del 3-4-2-1 che ha permesso ai suoi di sbancare il Granillo 0-1 nell’ultimo match disputato. I dubbi più rilevanti riguardano il versante di centro-sinistra del centrocampo dove i ballottaggi sono due: Zanellato-Prati per il ruolo di mezz’ala e Celia-Tripaldelli sulla corsia esterna. In attacco Moncini e Rabbi sono in lizza per un posto davanti ai due trequartisti Valzania e l’ex Maistro.

mas.mar.