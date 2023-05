Venezia, Ceppitelli: "Ce la giochiamo fino in fondo"

La volata per gli ultimi due posti playoff riguarderà anche il Venezia, diretta concorrente dell’Ascoli, che sarà chiamata a fare risultato sul campo del Parma. I lagunari sono momentaneamente a 49 punti, 2 lunghezze in più rispetto al Picchio. Arrivare a parimerito favorirebbe i bianconeri che nei due scontri diretti con i lagunari vantano una differenza reti migliore. "Stiamo preparando questa partita con l’entusiasmo e la determinazione necessari – ha dichiarato Luca Ceppitelli, difensore dei leoni alati –. Abbiamo creato una bella atmosfera con lo staff, la società, i tifosi e giocheremo per vincere. Un pareggio potrebbe non bastare. Sarà una partita difficilissima. Abbiamo raggiunto questa salvezza con una grande unione d’intenti che applicheremo anche nell’ultimo appuntamento. Vogliamo giocarcela fino in fondo. Le qualità di questo gruppo ci sono sempre state, avevano solo bisogno di emergere a livello tattico".