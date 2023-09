Verso Fermana-Cesena . È la partita di Calderoni

A Cesena esultavano già prima che Calderoni firmasse con la Fermana. Godevano nel vedere andar via il capro espiatorio della scorsa stagione deludente. "Non azzecca un cross da due anni", "finalmente ce lo siamo levati": sono solo alcuni dei commenti. L’episodio proprio contro la Fermana dove aveva regalato il pareggio aveva fatto saltare ogni rapporto con i supporters. Calderoni è andato via quasi di nascosto, senza neanche un post di saluto. Forse per evitare proprio quei commenti non tocca i post di Instagram dall’ultimo Natale. Poi l’arrivo a Fermo. Da una piazza dove lo cacciano a una dove fino a quel momento è il miglior acquisto della sessione di calciomercato. Su di lui non mancavano interessi importanti: in primis quello del Catania, una delle favorite al salto in B nel girone C. Ma ha detto "no", voleva la Fermana. Non voleva andare troppo lontano e le Marche le conosceva bene. Aveva già giocato metà stagione con l’Ascoli (annata 20102011). Proprio lì era andato in quei giorni di transizione in attesa di firmare con i gialloblù. L’aria marchigiana si vede che gli fa bene. Tre stagioni prima segna a San Siro contro il Milan, tre anni dopo già ti mettono da parte. Il mondo del calcio sa essere crudele. Chi non l’ha dimenticato però è il ds Galassi: ha passato un’estate intera a cercare occasioni come la sua. L’indice di liquidità non permetteva altro. Al Pelloni nei primi giorni sembrava aver perso lo spirito di un tempo. È più mogio, non urla come quella notte magica a Milano. Che nella situazione in cui è arrivato è anche comprensibile. Poi l’esordio con la Fermana ha rischiato di tagliargli le gambe. Per i primi 40 minuti ha fatto una partita spaziale: dalle sue parti la Carrarese non passava neanche con il carro armato. Poi quell’autogol, ingenuo e sfortunato. C’è chi il giorno dopo a Cesena ha anche esultato sui social. Dicono ai fermani "Vi avevamo avvisato". Ma a Carrara era scesa in campo la lontana cugina della Fermana, normale che anche lui risentisse della situazione. Ci mette poco a riprendersi. Contro il Pontedera, con Padella ammonito, fa il gregario, è lui a dare le randellate. Invece contro Gubbio e Recanatese è uno dei migliori in campo. In Umbria fa un intervento fantascientifico su Galeandro che stava tirando a botta sicura. Nel derby perso in casa tiene insieme la difesa. La stagione è solo all’inizio, ma Calderoni a Fermo sta ritrovando quegli stimoli che avevano provato a fargli perdere. E sabato alle 20:45 contro il Cesena sarà l’occasione giusta per dare una dimostrazione importante.

Filippo Rocchi