Via alla prevendita dei biglietti per la sfida di Modena

Nella mattinata di ieri si è ufficialmente aperta la prevendita dei tagliandi per il prossimo impegno in trasferta che vedrà l’Ascoli impegnato sul difficile campo del Modena. Quello contro la sorprendente formazione guidata dall’ex tecnico Tesser costituirà il primo turno infrasettimanale del girone di ritorno. Fischio d’avvio programmato alle 20.30 di mercoledì primo marzo allo stadio Braglia. Il prezzo dei biglietti riservati al settore ospiti è di 15 euro (più diritti di prevendita). L’acquisto potrà essere effettuato sulla piattaforma online e in tutti i punti abilitati del circuito Vivaticket. I residenti nella provincia di Ascoli potranno provvedere all’acquisto dei tagliandi soltanto per la curva ospiti, salvo restrizioni imposte dall’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive. Ogni tifoso potrà acquistare un numero massimo di 4 biglietti. La sfida d’andata vide i canarini violare il Del Duca in rimonta per 1-2, dopo il momentaneo vantaggio di Dionisi.