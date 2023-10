Via alla vendita dei biglietti per la sfida di sabato

Ieri pomeriggio è ufficialmente iniziata la vendita dei biglietti per il match Lecco-Ascoli, in programma sabato allo stadio Rigamonti-Ceppi con avvio programmato alle 14. I tagliandi riservati ai caldissimi tifosi del Picchio potranno essere acquistati nei punti vendita abilitati e sulla piattaforma online del circuito Etes fino alle ore 19 di venerdì, giorno antecedente della gara. I biglietti per il settore ospiti (curva sud) saranno venduti al prezzo di 18 (tariffa intero) e 15 euro (ridotto per donne e over 65). In città il punto abilitato è rappresentato del Bar Brecciarol Bar di via Salaria Inferiore 21.

Il club bluceleste ha fatto sapere che il biglietto acquistato via web, dotato di codice a barre, potrà essere presentato sullo smartphone o stampato in formato a4. Si consiglia di presentarsi allo stadio con congruo anticipo in modo da agevolare le procedure di controllo necessarie come secondo la normativa vigente.