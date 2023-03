Viabilità stravolta, ecco cosa cambia

Oggi transiterà ad Ascoli la carovana della Tirreno Adriatico. La quarta tappa, con partenza da Greccio e arrivo a Tortoreto attraverserà la città provenendo da Acquasanta, intorno alle 13.30 ci sarà il passaggio a Piazza Arringo. Corpose modifiche alla viabilità: dalle 12.30 circa interdizione al transito veicolare per tutti gli utenti in: viale Treviri, piazza Cecco D’Ascoli, via Angelini, piazza Orlini, piazza Roma, via XX Settembre, piazza Arringo, via Alighieri, vialeDe Gasperi, piazza Matteotti, ponte Maggiore, via Indipendenza per il tratto da piazza Matteotti fino a viale Marconi, viale Marconi, Via III Ottobre per il tratto da viale Marconi a via Napoli, via Napoli per il tratto da via III Ottobre a via Mari in carreggiata sud, via Mari da via Napoli a via Aprutina e via Aprutina tratto da via Mari fino a via dell’Aspo e via dell’Aspo. L’interdizione alla viabilità comporterà anche la consequenziale preclusione totale o parziale, secondo esigenze, anche per le strade che si innestano sul percorsoi: via Circonvallazione Ovest tratto da via Bengasi a innesto con viale Treviri, via Mamiani, via Oberdan, via Ricci, via Orsini, corso Mazzini da piazza Sant’Agostino a piazza Cecco d’Ascoli, corso Vittorio Emanuele, via Vecchi, via Indipendenza da incrocio Aci a viale Marconi, via Mari tratto da via Urbino a viale Marconi, via Adriatico da rotatoria innesto superstrada a via Sgariglia, via Castellano da via Mazzoni ’Lavatoio’ a via Alighieri, via Napoli ovest da via Sgariglia a via III Ottobre, via III Ottobre da via Napoli a via Foligno, via Loreto per l’innesto in via Napoli, via Nuoro, via Cagliari, via Sassari e tutte le strade laterali afferenti alla via Aprutina con particolare menzione per via del Commercio per il tratto compreso da rotatoria vigili del fuoco a innesto via Aprutina; al fine di limitare i disagi alla viabilità del centro verranno adottate inoltre le seguenti limitazionivariazioni alla viabilità: in via dei Templari il senso unico di marcia con direzione nord – sud con obbligo di fermarsi e dare la precedenza all’intersezione con la via Angelini; la direzione consigliata a destra (Borgo Solestà) per transito congestionato da collocare in piazza Ventidio Basso per le provenienze da via Tamburini; la direzione consigliata diritto per via Cairoli da piazza Ventidio Basso; la direzione obbligatoria a destra per le provenienze da via della Rimembranza (S.P. Rosara) all’intersezione con via Mazzoni; la direzione obbligatoria a sinistra per le provenienze da via della Rimembranza innesto Università con la via Ricci; la direzione consigliata a sinistra per Corso Mazzini est - via Trivio - via Ceci per le provenienze da Piazza Sant’Agostino. Dalle 9 alle 15 revoca di tutti gli stalli di sosta a pagamento in via Angelini, piazza Orlini, via Alighieri, viale De Gasperi, piazza Matteotti e via Indipendenza; dalle 12.30 alle 14 sono sospese tutte le corse degli autobus urbani ed extraurbani interferenti con il percorso. Dalle 12.30 alle 14 riapertura temporanea al traffico veicolare del tratto del Corso Trento e Trieste compreso dall’intersezione con la via Ceci fino a piazza Santa Maria Intervineas.

Domani ulteriore passaggio (intorno alle 12.45) della gara che interesserà la zona industriale da Ancarano alla strada provinciale per Offida. Dalle 11.45 verrà interdetta la viabilità lungo via Mutilati invalidi del lavoro, nonchè sulla Salaria in entrambe le direzioni.