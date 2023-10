Viali dà la carica ai bianconeri: "A Lecco voglio un Ascoli tosto"

L’Ascoli di Viali a Lecco cercherà la svolta anche lontano dalle mura amiche. Nelle ultime gare disputate, prima della sosta, i bianconeri sono riusciti ad alzare l’asticella, ma il rendimento ottenuto fuori casa ad oggi resta una sorta di tallone d’Achille. Il confronto di domani al Rigamonti-Ceppi (avvio alle 14) offrirà al Picchio la possibilità di invertire la tendenza.

Come sta la squadra a poche ore dal prossimo impegno? "Abbiamo sfruttato la sosta per lavorare e la squadra lo ha fatto bene. Ne abbiamo approfittato per curare qualche dettaglio. Ora avremo questa partita, siamo pronti per affrontarla nel migliore dei modi. In B ogni incontro può riservare qualche sorpresa, quindi siamo consapevoli che per fare un grande risultato a Lecco dovremo essere determinati e mettere in campo una prestazione tosta".

Fuori casa il successo manca da marzo, crede sia arrivato il momento di rompere il digiuno?

"Più che le statistiche guardo il percorso fatto dalla squadra. Nelle ultime trasferte abbiamo cercato di vincere dappertutto anche a Cremona dove, dopo aver raggiunto il pari due volte, negli ultimi minuti abbiamo rischiato pure di raggiungere il successo. E questo lo abbiamo fatto anche a Brescia. Quindi, al di là delle caratteristiche dell’avversario, pretendo che la squadra arrivi a Lecco con la stessa cattiveria delle ultime due trasferte e cercando di ottenere il massimo".

Inutile ribadire le scelte obbligate al centro della difesa dove Bellusci e Quaranta sono gli unici impiegabili. La situazione la preoccupa?

"Oggettivamente dietro abbiamo un problema numerico, ma non mi piace avvicinarmi alle partite pensando negativo. Abbiamo provato anche soluzioni di riserva, qualora dovessimo fronteggiare delle emergenze. Senza contare le assenze ripeto che la squadra deve essere pronta per fare una grande partita. L’intervento di pulizia di Bogdan è andato meglio del previsto e la prossima settimana rientrerà in gruppo poi cercheremo di fagli ritrovare la migliore condizione".

I dubbi sono prettamente legati in mediana e davanti?

"In mezzo al campo ho più ballottaggi. Lì il livello medio si sta alzando e questo mi fa molto piacere. Caligara ha fatto due settimane ad altissimo livello sia a livello fisico che mentale. E averlo fatto dopo l’episodio contro la Sampdoria è un dato importante. Questo vale anche per la parte offensiva. Devo fare qualche considerazione su Rodriguez che si è portato dietro qualche fastidio muscolare".

Che idea si è fatto del Lecco? "Non fa mai piacere giocare contro squadre che cambiano allenatore. Ci sono meno riferimenti. Vorrei sottolineare che in tutte le gare che hanno giocato hanno battagliato fino alla fine". Massimiliano Mariotti