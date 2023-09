Viali ora sorride:: "In crescita, avanti così"

Missione compiuta per Viali e i suoi uomini. Il ritorno al successo è stato centrato. Come, non importa. Ciò che era necessario alla vigilia dello scontro diretto con la Ternana era tornare a marcare tre punti per iniziare a prendere vantaggio sulla zona di classifica che scotta. "Magari in precedenza avevamo fatto partite più brillanti – il commento del tecnico bianconero –. La fortuna e la sfortuna si allenano: possono essere portate dalla propria grazie agli atteggiamenti. Già da sabato a Cremona la squadra aveva reagito e voleva vincere nel finale. Sotto questo punto di vista stiamo crescendo nettamente. Nel palleggiare, la cosa che ci piace di più, invece nella ripresa non siamo stati bravi. Il secondo tempo, forse per un po’ di stanchezza, abbiamo gestito solo per cercare di portare a casa il risultato. Non siamo andati a cercare troppo perché poteva non dirci bene, ma è stato fatto uno step di crescita enorme nonostante una partita meno brillante del solito". L’Ascoli ha mostrato fatica nel cercare di contenere un avversario in grado di fare meglio per gran parte dell’incontro. La bravura del Picchio però c’è stata nel saper contenere per poi sfruttare appieno le occasioni capitate con il cinismo letale di Pedro Mendes. "La Ternana ha fatto quello che ci aspettavamo – ha spiegato –. Anche nelle altre gare erano sempre stati dentro la gara per poi perdere dei punti nel finale. Ci aspettavamo una squadra così con giocatori e una qualità importante. I loro due centravanti nella ripresa ci hanno messo in difficoltà con quelle verticalizzazioni dirette. Le difficoltà sono state dettate dalle cose non fatte bene da noi. Quando dovevamo gestire la palla noi si poteva fare molto di più. Ci siamo accontentati e qui dobbiamo assolutamente migliorare".

Tra le note positive della serata c’è la prova di Falasco, tornato a produrre palloni interessanti per gli uomini offensivi. "È un giocatore dotato di una qualità clamorosa. L’ho scoperto in questo inizio di stagione. Finalmente abbiamo azzerato e sistemato tutto. Adesso possiamo crescere ancora tanto". Appannato invece Caligara che in questa fase del campionato sta rendendo meno rispetto a ciò che ci si aspettava. "Ha fatto una partita, diciamo, sufficiente. Per il ragazzo non è un problema di posizione. Questo utilizzo a singhiozzo non lo ha aiutato a trovare la migliore condizione, ma ci stiamo lavorando. È un giocatore che voglio recuperare perché ha delle doti".

mas.mar.