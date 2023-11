Vicari in vista della sfida col Picchio:: "Ripartiti bene"

Il Bari di Marino prosegue la preparazione in vista del prossimo impegno stagionale che vedrà i biancorossi sfidare l’Ascoli tra le mura amiche. Al San Nicola sabato (avvio alle 14) i padroni di casa proveranno a ripetersi dopo il recente successo ottenuto al Rigamonti. "Sono strafelice per il gol a Brescia – commenta il difensore Francesco Vicari –, soprattutto perché è servito ad ottenere la vittoria della squadra che era la cosa di cui avevamo più bisogno. Eravamo un po’ bloccati mentalmente. La classifica è corta e siamo consci dell’importanza del momento, bisogna andare avanti con questo spirito. Marino ha cercato subito di cambiare la nostra mentalità, eravamo un po’ giù di morale. Abbiamo lavorato per alzare l’intensità degli allenamenti e la voglia di ottenere la vittoria. La sconfitta nella finale playoff di giugno è stata una botta veramente grande. Era un sogno e si è infranto sul più bello. La promozione in serie A spero comunque che si realizzi".