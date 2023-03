Videx Yuasa a Ravenna: "Siamo più liberi"

Ultima trasferta stagionale per la Videx Yuasa che proprio nell’ultima giornata giocata, con due gare di anticipo, ha potuto festeggiare la permanenza in categorie, obiettivo stagionale assolutamente dichiarato dal club grottese alla vigilia del campionato. Per l’ultimo viaggio stagionale si va a Ravenna, squadra in piena lotta per l’ultima posizione utile alla conquista dei playoff con 35 punti all’attivo e ottava piazza al momento conquistata. Ma gli stimoli e gli obiettivi alla Videx Yuasa non mancano: "Venivamo da un periodo nel quale c’era stata poca serenità all’interno del gruppo – ha dichiarato coach Massimiliano Ortenzi –. Poterne beneficiare in queste ultime due gare è sicuramente un aspetto positivo che ci aiuterà ad offrire una pallavolo più libera, augurandoci di mantenere l’agonismo necessario per fare dei buoni risultati già a partire da domenica". Ed oggi di fronte ci sarà la giovane squadra di Marco Bonitta con il figlio d’arte Alessandro Bovolenta (478 punti, 5.20 per set) nel ruolo di bomber di riferimento. "Ravenna è una squadra che è cresciuta molto – ha proseguito Ortenzi –. Già al PalaGrotta aveva mostrato una buona pallavolo e può vantare dalla sua dei giovani con qualità importanti, Bovolenta, Orioli e Mancini su tutti. In casa sta facendo registrare degli ottimi risultati ma penso che potremo metterla in difficoltà impostando la gara sulla falsa riga del turno di andata, togliendogli cioè quelle certezze necessarie ad una buona gestione della partita. Ci teniamo a far bene sia per noi stessi sia per i tifosi che ci seguiranno fino a Ravenna (i supporters grottesi stanno organizzando un pullman per seguire Vecchi e compagni in questa ultima trasferta stagionale, ndr), trovo che sia un gran bel segnale da parte loro perciò cercheremo di ripagare questo grande affetto offrendo la nostra miglior pallavolo". Stati d’animo differenti tra le due squadre che hanno cose assai differenti da chiedere al finale di stagione. Ma la Videx non vuole deludere i propri tifosi che li seguiranno anche in terra romagnola.

Roberto Cruciani