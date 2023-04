Videx Yuasa ai titoli di coda: "Chiudiamo bene"

Si chiude la stagione della Videx Yuasa Grottazzolina con il match casalingo che vede di scena alle 18 al Pala Grtotta Cantù. Una stagione piuttosto vivace che si chiude con una salvezza anticipata che ha permesso dunque di raggiungere nei tempi assolutamente necessari l’obiettivo stagionale a Vecchi e compagni. Si chiude contro la seconda forza del campionato come la Pool Libertas Cantù di coach Denora Caporusso, una delle squadre più in forma del momento e che si sta preparando al meglio per la seconda fase con ben 8 vittorie consecutive, dopo un approccio al girone di ritorno, con 4 sconfitte di fila. Seconda piazza e partecipazione alla finale di Supercoppa Serie A2 (in programma il prossimo lunedì 10 aprile al cospetto di Vibo Valentia) già conquistata e dunque anche la possibilità per entrambe le squadre di giocare senza particolari assilli di classifica. Occhi puntati sull’opposto Kristian Gamba, classe 2000, quinto miglior cannoniere del campionato con 435 punti siglati in 88 set complessivi, nonché il terzo giocatore più prolifico dai nove metri, dietro agli specialisti Held e Porro, con 39 ace. In questa classifica gli fa compagnia con 33 battute vincenti il compagno e regista della squadra Alessio Alberini.

Occhio anche in banda ai centimetri di Alessandro Preti e a Giuseppe Ottaviani, mentre al centro le manone da temere sono quelle del nazionale francese Jonas Aguenier, il migliore in categoria nel suo ruolo con 249 punti impreziositi da ben 84 muri vincenti e 14 ace. Insomma un bel test finale per i grottesi come sottolinea coach Massimiliano Ortenzi: "Stiamo vivendo un finale di stagione al quale non eravamo abituati – ha dichiarato Ortenzi – Negli anni passati siamo sempre arrivati in fondo sapendo di dover lottare per qualcosa di importante, forse stavolta il fatto di aver raggiunto il nostro principale obiettivo con un certo anticipo ci ha resi più scarichi invece che più liberi di giocare e da qui è nata la brutta prestazione di Ravenna. In settimana ci siamo detti che dobbiamo chiudere bene davanti al nostro pubblico, è vero che si tratta di una gara ininfluente per entrambe le squadre (Cantù attende solo di conoscere il primo avversario dei playoff, ovvero la settima classificata, ndr) ma cercheremo di esprimere la miglior pallavolo possibile. Sarà un’occasione anche per concedere un po’ di spazio a chi durante la stagione ne ha avuto meno ma mi piacerebbe rivedere lo spirito giusto a prescindere da chi scenderà in campo".

Roberto Cruciani