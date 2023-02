Videx Yuasa, chi si rivede: oggi c’è Prata

Una sfida fondamentale. Ma anche ormai un classico sul parquet grottese quello che attende oggi la Videx Yuasa che alle 19 sfiderà Prata di Pordenone. Ricordi indelebili come quello della Supercoppa vinta lo scorso anno in casa davanti al pubblico amico o come la Coppa Italia vinta da Prata a Bologna, prima del salto di categoria per entrambe verso la A3. Ora le due squadre sono divise da 4 lunghezze con Prata ottava con 28 punti, ultimo posto utile al momento per i playoff. Prata arriva forte anche dell’arrivo dell’opposto tedesco Simon Hirsch, arrivato a fine gennaio, dopo l’esperienza in Bulgaria ma anche passaggi importanti nella nostra Superlega. Il punto forte dei friuliani? Il servizio con 127 ace in 72 set, dato emblematico che chiarisce la pericolosità dai nove metri ben distribuita tra tutti gli elementi in campo: "Affronteremo una squadra che conosciamo molto bene – ha dichiarato capitan Riccardo Vecchi –. Stiamo lavorando molto su ricezione e cambio-palla perché Prata è una squadra veramente forte in battuta. Dovremo partire da queste basi per tornare a fare il nostro gioco e rientrare in campo col sorriso".

Insomma avversario molto scomodo come sottolinea anche coach Massimiliano Ortenzi che parte analizzando anche il recente momento della sua squadra: "E’ molto complicato definire il calo dell’ultimo periodo. Quasi sempre certe situazioni non sono riconducibili ad una sola ragione specifica, bensì sono figlie di un insieme di fattori dai quali dobbiamo essere bravi a disimpegnarci. Se è vero che a partire da metà dicembre abbiamo cominciato a faticare pur facendo una buona pallavolo tra Cantù, Santa Croce e Vibo, nelle ultime due settimane sono arrivati altrettanti stop nei quali abbiamo stentato non solo sotto il profilo tecnico e fisico ma, in alcuni momenti, anche sotto quello mentale. E’ stato un brutto segnale di fronte al quale ci siamo confrontati per tirar fuori una reazione ed approcciare alle ultime sette partite di regular season come fossero delle vere e proprie finali. E’ un momento particolare e ci servirà anche il sostegno dei nostri tifosi. Ora più che mai i ragazzi hanno bisogno di sentire la loro vicinanza".

L’attesa è per un Pala Grotta gremito che possa trascinare Bonacic e compagni nei momenti maggiormente complicati, come spesso avvenuto anche in passato. A dirigere il match sarà la romana Antonella Verrascina, docente di lingua inglese, dal 2017 in serie A e dal 2021 arbitro internazionale. Al suo fianco Alberto Dell’Orso, imprenditore pescarese, che ha diretto la Videx Yuasa nell’ultima (e fin qui unica nel girone di ritorno) vittoria contro Reggio Emilia lo scorso 22 gennaio.

Roberto Cruciani