Videx Yuasa, vietato sbagliare Questa sera c’è Motta di Livenza

Gara importante e delicata quella che attende la Videx Yuasa oggi alle 20,30 nel primo serale del sabato. Nella seconda gara consecutiva casalinga per capitan Vecchi e compagni ci sarà Motta di Livenza, ultima in classifica e quindi decisamente assetata di punti. Dopo il sofferto 3-2 su Reggio Emilia ora c’è bisogno di puntellare la propria posizione di classifica e mantenere un discreto margine sulla soglia salvezza. Occhio a Motta di Livenza che comunque ha spauto portare al tie break Cuneo e Porto Viro, aggiornando a 8 il proprio bottino in classifica. Proprio a dicembre è arrivato il cambio in panchina con Giuseppe Lorizio che ha lasciato l’incarico al suo ex vice Milo Zanardo, promosso primo allenatore. Hanno salutato anche il regista Partenio ed i centrali Lazzaretto e Fusaro (avventura marchigiana in A3 per i primi due, rispettivamente a Fano e Macerata, mentre Milano in Superlega per il terzo).

Uscite compensate da Acquarone e Pol, palleggiatore e schiacciatore prelevati da Santa Croce e Ravenna, senza però riuscire nella svolta sperata. Potenzialmente un’ottima occasione per la Videx Yuasa per bissare il successo perentorio dell’andata con un 3-0 secco a domicilio, per mettere pressione al gruppone di bassa classifica e godersi la domenica comodamente in poltrona.

Un fine settimana decisamente molto intenso con i riflettori sul big match tra Bergamo e Castellana Grotte in programma domenica, occhio anche ai due incroci interessanti nell’economia del percorso grottese: Ravenna-Cuneo e Cantù-Lagonegro.

Ravenna, ultima a riservare un dispiacere a Motta di Livenza, condivide con Grottazzolina la nona posizione in classifica a quota 24 punti, appena uno al di sotto dei cuneesi che sono invece appaiati alla compagine cantorina. Proprio Cantù, dopo aver sfiorato domenica scorsa l’impresa contro la capolista Vibo, affronterà tra le mura amiche l’avversario venturo della Videx Yuasa.

Con Brescia impegnata a Santa Croce e Reggio Emilia di fronte allo scoglio Porto Viro ecco prefigurarsi uno scenario piuttosto invitante per Vecchi e compagni. Tornando a Motta di Livenza il sestetto ospite dovrebbe prevedere Acquarone e Cavasin in diagonale, Secco Costa e Pol in banda, Trillini e Pilotto al centro e capitan Battista in seconda linea.

La gara è in programma per le ore 20.30 di quesa stasera dunque con la direzione affidata ai fischietti Fabio Bazzan, tecnico operativo di Milano e in Serie A già da ben 14 anni, e Simone Fontini, project manager di Aprilia.

Roberto Cruciani