"Vietato fare errori"

Impegno molto complicato quello che attende il Montegiorgio oggi, al Riviera delle Palme contro una Samb impegnata a risalire la china in classifica. Oggi inizia di fatto il girone di ritorno: all’andata la prima di campionato che visto i rossoblu cedere 3-1 in casa (in quella circostanza al Polisportivo di Civitanova Marche) dopo una gara con tante recriminazioni. Montegiorgio che si presenta al Riviera con due assenze che possono pesare come quelle di Perpeaj e del neo acquisto Leonetti: entrambi non al meglio della condizione fisica. Chiaro il pensiero di mister Gabriele Baldassarri al termine della rifinitura di ieri: "Andiamo ad affrontare una squadra di grande blasone che non ha bisogno di presentazioni. Siamo consapevoli che sarà una gara difficile sotto molteplici aspetti, tra cui il fattore ambientale, con la spinta dei tifosi che sicuramente si farà sentire e sarà forte per tutti i novanta minuti. Di certo gli stimoli non ci mancano. Scenderemo in campo con le nostre armi e con grandi motivazioni. Ci siamo preparati bene in questi quindici giorni di sosta, dopo esserci leccati le ferite dopo la partita di Senigallia e aver rivisto i nostri errori. È chiaro che domani (oggi; ndr) dovremo evitare di commetterne perché di fronte abbiamo una squadra esperta e vogliosa di riscatto. Dovremo essere concentrati e attenti a quello che proponiamo ed in fase di non possesso. Il girone di ritorno come sempre ha degli equilibri diversi, dettati dal mercato. Tantissime squadre si sono rafforzate, il campionato sarà ancora più duro. Noi lo sappiamo e, al di là di ogni retorica, andremo ad affrontare le partite come fossero davvero tutte finali, perché la nostra posizione di classifica lo richiede. Siamo consapevoli del nostro obiettivo e settimana dopo settimana, contro qualsiasi avversario, ce la metteremo tutta per portarlo a casa".

Roberto Cruciani