Vince la linea appoggiata dall’Ascoli Balata: "Format a 20 squadre"

Vince la linea difesa dall’Ascoli: "Il format non cambia". Con queste parole il presidente della Lega B Mauro Balata ha commentato la decisione del Consiglio federale che, nella giornata di ieri, ha confermato l’esclusione della Reggina dal prossimo campionato cadetto, dando il via libera alla riammissione del Brescia. Proprio il Picchio, per bocca del presidente Neri, nei giorni scorsi aveva annunciato la propria posizione in merito alla questione che naturalmente era quella di non accettare un ipotetico campionato diverso dalla formula classica a 20 squadre.

Nessun colpo di scena sulla non ammissione del club amaranto che alla fine ha pagato a caro prezzo i 757mila euro non versati e che, tra l’altro, nelle prossime settimane sarà ceduto dal patron Saladini alla Guild Capital. Dopo la firma del preliminare di vendita il closing avverrà esattamente a seguito del ricorso che l’attuale società presenterà, entro 48 ore dalla pronuncia, al Collegio di garanzia del Coni e che sarà poi discusso il 21 luglio. Il Tar invece ci sarà il 2 agosto. Una mossa disperata che probabilmente non riuscirà a permettere di salvare la categoria. Solo in seguito sarà formalizzato il completo passaggio delle quote azionarie tra la vecchia e la nuova proprietà. Salvo invece il Lecco che è riuscito a tirare un sospiro di sollievo dopo la bocciatura della Covisoc sul ritardo della presentazione del documento relativo allo stadio in grado di ospitare le gare interne.

Impianto che sarà costituito dall’Euganeo di Padova. Oltre alla Reggina, in serie C non è stato ammesso il Siena: sarà l’Atalanta under 23 a prendere il posto dei toscani. Il Consiglio inoltre ha preso atto della mancata iscrizione del Pordenone.

"Abbiamo aderito alle risultanze del parere della Covisoc – spiega Balata –. Ovviamente il principio che alimenta la serie B è quello dell’intangibilità del format. Vi saranno dei ricorsi, ma questo non deve incidere sulla formula, né creare pregiudizi. Abbiamo fatto un percorso corretto".

"Tutte le società – continua Balata – hanno rispettato il concetto di equità della competizione investendo a livello infrastrutturale. Siamo sereni – conclude successivamente – per ciò che concerne le nostre responsabilità". Ora la riammissione del Brescia potrà essere certificata definitivamente solo dopo il Collegio di garanzia del Coni. Nel frattempo il club di Cellino entro il 18 dovrà procedere alla presentazione della domanda di iscrizione alla serie B. Una settimana prima, martedì 11, a Como si procederà regolarmente con la cerimonia di sorteggio dei calendari che, in attesa di vedere formalizzata la riammissione dei lombardi, vedrà l’inserimento della lettera X nella griglia delle gare previste nei 38 turni di campionato.

Massimiliano Mariotti