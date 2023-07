Visita del patron e dei partner al ritiro di Cascia

Visita a sorpresa al ritiro di Cascia ieri. Il patron Massimo Pulcinelli ha raggiunto la località umbra, accompagnato da Battista Faraotti e da altri partner del club, per fare visita a tecnico, staff e squadra. Il numero uno di corso Vittorio ha colto l’occasione per conoscere Viali, i nuovi volti della rosa e salutare i vecchi. In campo è regolarmente proseguita la preparazione del gruppo che ha già iniziato a lavorare allo sviluppo tecnico-tattico della manovra con sviluppi offensivi, possesso palla e partita finale. Nelle struttura sportive dell’hotel La Reggia il programma dei bianconeri sta proseguendo con un ritmo di due sedute al giorno. Saltata l’amichevole di sabato contro il Ssa Rieti, l’Ascoli affronterà il primo test estivo a porte chiuse mercoledì 26 luglio a Cascia contro l’Atletico Ascoli (ore 17.30). Martedì intanto si è chiusa la prima delle tre fasi della campagna abbonamenti 2023-24 ‘Finché morte non ci separi’ pensata in occasione dei 125 anni di storia del club. Per i vecchi abbonati è stata l’occasione per riconfermare il proprio posto. Venerdì invece si aprirà la seconda che andrà avanti per una settimana e si concluderà il 28 luglio, alla vigilia dell’ultimo giorno di ritiro della squadra. Qui gli abbonati della passata stagione potranno cambiare il posto o il settore occupato nel corso dell’ultimo campionato. La terza infine si svilupperà da mercoledì 2 agosto e riguarderà la vendita libera delle tessere a tutti gli altri che decideranno di sostenere il Picchio anche nella prossima partecipazione dell’Ascoli in cadetteria, la 27esima della storica società di corso Vittorio Emanuele. Gli abbonamenti potranno essere sottoscritti allo store ufficiale di via Cairoli, nei consueti punti vendita oppure sulla piattaforma online del circuito Ticketone. Queste le tariffe: poltroncina nord intero 478 €; fuori provincia 455 €; donna, under 18, senior 253 €; tribuna Mazzone intero 282 €; fuori provincia 268 €; donna, under 18, senior 171 €; junior 20 €; curva nord intero 177 €; fuori provincia 168 €; donna, under 18, senior 132 €; junior 20 €. Si potrà effettuare il pagamento anche 3 rate senza interessi o costi di gestione aggiuntivi. Nella tariffa intero si potrà effettuare il cambio di nominativo fino ad un massimo di 4 volte nel corso della stagione. Tutti gli abbonati potranno inoltre beneficiare di uno sconto del 20% sui prodotti ufficiali in vendita ad eccezione delle divise 2023-24.

mas.mar.