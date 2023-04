"Vittoria pesantissima" Breda: tifosi straordinari

Nel giorno della festa di compleanno dell’indimenticato Walter Casagrande Junior, decisamente uno dei più forti attaccanti nella storia ultracentenaria dell’Ascoli Calcio che ha compiuto 60 anni, è il centravanti Cedric Gondo a regalare ai tifosi bianconeri la gioia più grande. Il rigore trasformato dall’ivoriano è servito per conquistare tre punti preziosissimi nella corsa alla salvezza e alla fine anche il tecnico Roberto Breda ha potuto esultare.

Mister Breda vittoria sul Sudtirol quarto in classifica che vale più dei tre punti in palio?

"Voglio innanzitutto ringraziare i nostri tifosi che in casa ci danno una carica incredibile e ci sostengono nei momenti difficili. E’ vero, è una vittoria pesantissima, arrivata al termine di una partita giocata con qualità, intensità e voglia di ottenere il risultato. Il Sudtirol non ti lascia mai tranquillo, ma non siamo mai andati in sofferenza".

Gran primo tempo e grande aiuto dagli uomini subentrati nella ripresa?

"Vero. Abbiamo giocato un gran primo tempo in cui è mancato solo il gol. E molto bene anche la prova di chi è entrato, ma lasciatemi fare un plauso a Mirko Eramo che si è fatto trovare pronto ed è stato decisivo nel procurarsi il rigore. Pur avendo giocato poco nelle ultime gare, ha dato un apporto straordinario nella conquista di questa vittoria. Anche Proia sta ritrovando la migliore condizione dopo un mese con problemi fisici. Bene anche Giordano e Adjapong che sta lavorando per tornare al top. Mi sono piaciuti tutti, anche Gondo e Marsura che sono entrati molto bene. Gondo è abilissimo dal dischetto e lo ha confermato anche oggi dopo il rigore contro Buffon. Sono contento dell’atteggiamento dei ragazzi. Non portare a casa i tre punti oggi sarebbe stato un gran peccato".

Altra prova di Mendes in un ruolo che comincia ad essere suo?

"Pedro può fare tranquillamente il trequartista, ha bisogno di impratichirsi e capire certe dinamiche. È un ragazzo molto intelligente che si applica tanto ed oggi ha fatto un’ottima gara, anche se l’idea di schierarlo lì è nata un po’ per caso e un po’ per necessità in allenamento".

Ha rimproverato Collocolo per l’errore clamoroso su quel contropiede che poteva chiudere in anticipo il match?

"Michele è un ragazzo molto generoso e dispiace certamente che abbia sbagliato quell’occasione senza il portiere tra i pali, ma abbiamo comunque vinto e quindi non ci sono problemi".

Mister, salvezza più vicina con cinque punti sulla zona playout, ma anche solo quattro lunghezze di distacco dalla zona playoff: non è che adesso cambiano gli obiettivi della sua squadra?

"Voglio salvarmi prima possibile matematicamente e poi vedremo cosa succederà. Ora andremo ad affrontare un’ottima squadra come il Como che oggi era in vantaggio 2-0 a Bari dopo il primo tempo. Dobbiamo essere bravi a rimanere concentrati per fare altri punti pesanti. Intanto però, ci godiamo questo grandissimo successo".

