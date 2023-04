Vivaio, la Primavera pareggia a Cosenza Ma la Lazio è in fuga

La Primavera pareggia 0-0 a Cosenza e abbandona quasi definitivamente la possibilità di raggiungere la capolista Lazio. I bianconeri ieri non riusciti ad ottenere più di un punto nel confronto andato in scena al campo sportivo ‘Di Magro’ di Montalto Uffugo. La formazione allenata da Nosdeo, nonostante quasi tutto il secondo tempo disputato in superiorità numerica, ha mancato la possibilità di ottenere quel successo che avrebbe consentito di tentare l’eventuale rincorsa finale ai capitolini. I biancocelesti grazie alla vittoria ottenuta a La Spezia (1-2) così sono saliti a 61 punti aumentando il vantaggio sui bianconeri, ora in ritardo di ben 6 lunghezze quando mancano due turni alla fine. Nella giornata di oggi invece a scendere in campo saranno le formazioni femminili dell’Ascoli. La prima squadra sarà impegnata in trasferta contro la Vis Pesaro, mentre la formazione under 15 ospiterà il Valdichienti.