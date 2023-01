"Voglio vedere di nuovo l’Ascoli che ha lottato contro Bari e Cagliari"

L’Ascoli è ormai proiettato sulla seconda parte del campionato. Il decisivo girone di ritorno della cadetteria ancora una volta tornerà ad emettere la consueta serie di sentenze inappellabili. A partire dal match contro la Ternana, in programma domenica 15 allo stadio Liberati con avvio programmato alle 16.15, ogni singola gara peserà come un macigno nel cammino programmato per arrivare all’obiettivo stabilito. A tracciare un bilancio del percorso effettuato, nell’ultima parte dell’anno appena concluso e su quello che attenderà il Picchio, è stato il patron Massimo Pulcinelli. "L’emozione più bella del 2022 è stata quella di arrivare ai playoff – ha commentato ieri il numero uno di corso Vittorio all’edizione del Tg3 Marche -. Quella meno bella invece è stata l’11 novembre nel match interno con il Frosinone. In quell’occasione c’è stato un arbitraggio un po’ aggressivo e probabilmente a nostro sfavore. Siamo arrivati a confliggere in modo importante con l’arbitro Marinelli. Il girone d’andata mi è piaciuto. Abbiamo fatto un bel lavoro, ma dobbiamo sicuramente migliorare. Mi aspetto di più da questo gruppo che secondo il mio pensiero è più forte di quello dell’anno scorso. La differenza rispetto ai punti della scorsa stagione è correlata alla maggior forza dei nostri avversari. Il voto che mi darei per questo 2022 è sicuramente un bel 7".

"Nel girone di ritorno – ha proseguito il patron dei bianconeri – vorrei vedere l’Ascoli di Bari, quello che ha lottato e fatto punti in casa con il Cagliari. Vorrei vedere un Ascoli che se la batte sempre con tutti. Cosa che stiamo già facendo, ma mi auguro di raccogliere qualche punto in più".

Sicuramente la presenza di Leali tra i pali nei mesi di settembre, ottobre, novembre e la prima metà di dicembre avrebbe di certo agevolato le cose. Nonostante i contributi offerti in porta da Baumann e Guarna, l’assenza dell’estremo difensore lombardo si è sentita. Nella seconda parte del campionato sarà certamente lui uno dei nomi capaci di dare man forte alla squadra con parate decisive e interventi provvidenziali. Il club intanto ha annunciato il prestito col quale il giovane Luciani si trasferirà in D al Ravenna. Il giocatore aveva trascorso la prima metà della stagione in C alla Fermana dove però non era mai riuscito a scendere in campo. In attesa di novità proprio sul fronte mercato – qui sono le cessioni di Bidaoui e Iliev a bloccare tutti i movimenti in entrata - il gruppo ha proseguito la preparazione al Picchio Village con una seduta mattutina che ha visto gli uomini di Bucchi sfidarsi in un test in famiglia a tutto campo. Contro la Ternana il tecnico potrà contare sulla presenza di tutti gli effettivi.

Ci sarà anche il laterale sinistro Falasco che contro la Reggina, nell’ultimo appuntamento dell’andata, non era potuto scendere in campo per un turno di squalifica.

Massimiliano Mariotti