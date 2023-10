Volley, esordio in casa contro Cuneo per Grottazzolina

Ultimo test amichevole andato in archivio per la Yuasa Battery Grottazzolina che è entrata in piena settimana tipo in vista dell’esordio casalingo di domenica prossima contro la big Cuneo. Tante primissime volte tutte insieme. Innanzitutto la prima uscita in campionato per un gruppo rinnovatissimo con 8 giocatori su 13 nuovi rispetto allo scorso anno e con cinque conferme chiamate a tracciare il solco della continuità come del resto anche il confermatissimo staff tecnico. Una prima volta ufficiale al Pala Grotta per tanti giocatori in maglia Yuasa dunque ma anche per lo stesso palazzetto amico. Per la prima volta nella storia sarà un Palasport da mille posti, con due nuove tribune ed un entusiasmo crescente a spingere i ragazzi con ben oltre il 50% in più di abbonamenti staccati rispetto allo scorso anno, segno di una fiducia enorme nel lavoro del gruppo. E da qui tornaimo all’uscita uscita amichevole prima dell’esordio con il successo 3-1 in casa della Lube Civitanova di venerdì scorso, con indicazioni molto importanti arrivate come i "soliti" 25 di Bruening che ha attaccato con il 60% di efficacia oltre ai 21 di Fedrizzi in evidente crescita con il 50% in attacco e otto battute punto. Insomma dati confortanti ma il punto fatto da coach Massimiliano Ortenzi mostra piedi ben saldi sul parquet. "La preparazione procede bene, ma non velocissima – sottolinea il coach della Yuasa Battery –. Il fatto di aver avuto dovuto gestire problemi fisici di qualche giocatore ci ha un po’ rallentato nello spingere alcune specifiche situazioni in allenamento. Ovviamente è tutto gestibile: l’obiettivo non è ottenere il massimo guardando solo al breve periodo, ma cercare di costruire qualcosa di duraturo che possa darci soddisfazioni nell’arco dell’intero campionato. Ora va trovata senza indugi la giusta chimica di gruppo. Stiamo lavorando su specifiche situazioni tecniche, i ragazzi dimostrano di avere grandi qualità ed è la cosa più importante. Certo, dobbiamo insistere per raggiungere la continuità perfetta. Ma la strada è quella giusta". E l’attenzione si sposta dunque a domenica 15 ottobre quando al Pala Grotta appunto arriverà Cuneo: "Siamo consapevoli che subito al pronti via ci troveremo di fronte a una squadra forte, molto solida. Dovremo essere bravi, soprattutto nelle prime giornate, a tenere basso il numero di errori, ad avere pazienza, a sopportare se le cose non vanno come vorremmo".