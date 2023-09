Volpi di Arezzo l’arbitro della sfida di Cremona

Cremonese-Ascoli sarà diretta da Manuel Volpi della sezione di Arezzo. Il fischietto toscano potrà contare sull’ausilio degli assistenti Vito Mastrodonato di Molfetta e Daisuke Emanuele Yoshikawa di Roma 1. Quarto uomo ufficiale Stefano Milone di Taurianova. In sala var invece vedremo all’opera Massimiliano Irrati della sezione di Pistoia che sarà assistito da Rodolfo Di Vuolo di Castellammare di Stabia. Nelle occasioni precedenti il Picchio ha già incrociato la strada di Volpi in quattro circostanze. Il bilancio è di un successo, un pareggio e due sconfitte. La vittoria bianconera è quella per 2-1 a Benevento datata 3 novembre 2018. Il confronto si aprì con il gol di Coda, ma la reazione rabbiosa della formazione allenata da Vivarini non si fece attendere. Il traversone basso di Laverone sul secondo pallo fu deviato dentro da Volta nel tentativo di anticipare Beretta. Nella ripresa poi arrivò il sorpasso con un destro letale dal limite di Ninkovic.