Vr Experience: la storia del Picchio in digitale

Ascoli Calcio Vr experience. Il club lancia il primo prodotto digitale immersivo sviluppato in ambito sportivo che sarà in vendita da oggi pomeriggio allo store di via Cairoli e online. Un prodotto in grado di raccontare, in modalità realtà virtuale, la storia del Picchio integrando aspetti culturali e sportivi. Al suo interno ambientazioni realistiche, realizzate mediante l’utilizzo di videocamere ad alta definizione, in grado di creare percorsi immersivi navigabili. Grazie a tali tecnologie, i tifosi potranno passeggiare tra le vie della città e scoprire la storia di alcune divise storiche dell’Ascoli, visitare gli spogliatoi dello stadio Del Duca ed entrare in campo con la formazione schierata, fino a rivivere i momenti estivi del ritiro a Cascia, giocando a torello con i propri beniamini. Il commento del diggì Verdone: "Siamo certi piacerà ai nostri tifosi perché coniuga al meglio la storia dell’Ascoli con i futuristici strumenti della realtà virtuale e del metaverso".