Yuasa Battery spettacolo. Vittoria di forza con Prata

YUASA BATTERY : Cubito, Vecchi, Lusetti, Canella 9, Mattei 12, Bruening 23, Bellomo, Mitkov, Fedrizzi 16, Marchiani 2, Romiti (L2), Marchisio (L1), Cattaneo 12. All. Ortenzi - Minnoni

TINET PRATA DI PORDENONE: Baldazzi, Katalan 2, Alberini 2, Aiello (L2), Lucconi 18, Scopelliti 9, De Angelis (L1), Pegoraro, Bellanova, Terpin 14, Petras 11, Iannaccone 2, Truocchio1. All. Boninfante-Papi

Arbitri: Toni – Marotta

Parziali: 20-25 (24’), 25-18 (27’), 25-21 (28’), 25-13 (24’)

Continua a volare la capolista Yuasa battery Grottazzolina che vince in rimonta il big match contro Prata di Pordenone, piazzando il sesto successo di fila con un Pala Grotta strepitoso che ha saputo spingere i ragazzi di coach Ortenzi. Onore a Prata che ha tenuto un ritmo altissimo soprattutto nella prima parte di gara ma alla lunga Grotta ha saputo imporre il suo ritmo. Gara di livello altissimo per la categoria con Bruening che si impone nel duello tra opposti con 23 punti (59% in attacco) con il fanese Lucconi che chiude a 18 (con il 61% in attacco).

Inizio subito in equilibrio con Prata che riesce anche a gestire palloni scomodi, spinge al servizio (con Grotta che fatica tanto in cambio palla) e stare sempre in gara, piazzando un break di 4 punti chiudendo ottimamente a muro su Bruening che non riesce a trovare soluzioni in avvio. Diversi i muri subiti da Scopelliti e Turpin in particolare con Prata che allunga a +6 e si chiude 20-25 con un attacco vincente di Lucconi.

Inizio di secondo parziale più equilibrato, con Grotta che elimina qualche errore e mette la testa avanti costringendo Boninfante al time-out sul 16-13, nel mezzo anche un infortunio al libero ospite De Angelis, che si riprende dopo pochi minuti. Non cambia l’inerzia con la Yuasa che piazza anche muri pesanti con Cattaneo e un Mattei scatenato che ci mette anche un paio di ace e chiude 25-18

Terzo parziale in grandissimo equilibrio e si va punto a punto fino a quota 15, poi un break Grotta firmato da un contrattacco di Bruening e da Fedrizzi dopo un lungo scambio per il 19-17. Yuasa che allunga ancora di un break e lo gestisce fino al diagonale dell’opposto di casa che vale il 25-21.

Dopo pochi punti nel quarto la Yuasa allunga con i colpi di Cattaneo, sempre lucido, e con Mattei (alla fine votato Mvp dai tifosi di casa) molto incisivo anche dai 9 metri. Prova a mischiare le carte Boninfante che cambia schiacciatori e regista ma Grotta è "on fire" e fa la vice grossa con il muro di Canella su Lucconi e gli ace di super Fedrizzi (tre di fila, saranno cinque in totale), per poi chiudere.

Roberto Cruciani