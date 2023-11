Zoboletti carica la Samb: "In campo affamati"

Polverizzati in meno di un quarto d’ora dall’apertura della prevendita i 500 biglietti messi a disposizione dei tifosi ospiti dal Chieti per il match di domenica. I tifosi della Samb, ieri, erano già pronti ad acquistare i biglietti, aspettavano solo di sapere quali fossero le risultanze del summit in Prefettura per capire se il Chieti potesse aumentare la disponibilità iniziale di 400 biglietti a 500 per i tifosi ospiti. E tanto è stato (non ci sarà diretta streaming). Il sindaco di Chieti Diego Ferrara ha firmato un’ordinanza che per tutta la stagione calcistica eleva a 500 i posti della sezione distinti dello stadio Angelini. Un provvedimento che recepisce le direttive del Comitato prefettizio di ordine e sicurezza pubblica e che sarà valido per l’intera stagione e sarà "rodato" proprio da domenica nella sfida con la Sambenedettese, match clou in Serie D per il quale il sodalizio teatino ha indetto la cosiddetta Giornata Neroverde. I tifosi della Samb saranno anche più di 500. Terminati i biglietti di curva sud, infatti, hanno cominciato ad acquistare quelli di tribuna laterale e centrale. Non essendo nominativi, era possibile acquistare il biglietto sul circuito Ciaotickets e nei punti vendita del circuito per qualsiasi settore. La prevendita è stata chiusa in meno di mezz’ora perché ad un certo punto non c’erano più biglietti disponibili per nessun settore. Insomma l’Angelini sarà sold out nella sfida clou di questa dodicesima giornata di campionato.

"Sappiamo sarà una partita difficilissima – ha detto ieri il difensore rossoblù Alessandro Zoboletti -, come tutte le partite in questo girone. Però, noi siamo anche in un buon momento, abbiamo raccolto tre punti in casa contro la Matese, quindi arriviamo a questo confronto nella miglior condizione possibile e cercheremo di fare una grande partita anche domenica". La Samb affronta la sua diretta concorrente dall’alto della classifica con tre punti in più. "La classifica – ha continuato il calciatore - la guardiamo relativamente, sappiamo che i punti che abbiamo derivano dalle buone prestazioni fatte fin qui, dobbiamo guardare a quanto bene abbiamo fatto fino a questo momento e presentarci a Chieti con la stessa fame delle altre partite. La classifica conta relativamente oggi".

Zoboletti, nipote dell’ex presidentissimo Ferruccio, ha parlato anche di questo avvio positivo della Samb e del sogno realizzato di indossare la maglia rossoblù. "Una stagione – ha detto -, fin qui, sicuramente positiva, abbiamo giocato 11 gare e ne siamo usciti imbattuti, è importante ma il campionato è ancora lungo, noi dobbiamo solo continuare così. Dal punto di vista personale, sono soddisfatto ma so anche che posso dare sempre di più e si può migliore sicuramente sempre. Per me indossare la maglia della Samb è una sensazione indescrivibile, realizzo il sogno che avevo da bambino, vedere la Samb dalla curva per tantissimi anni ha fatto crescere in me il desiderio di indossare questa maglia. Oggi con lo stadio così pieno, il tifo così bello, è sempre una giornata di festa la domenica, sono felice e grato di questa stagione".

Sabrina Vinciguerra