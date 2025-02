Auto vandalizzate in centro storico: “Un incubo, non ne possiamo più”

Bologna, 3 febbraio 2025 – Ogni notte la stessa storia: spaccano i finestrini per le auto parcheggiate per rubare all’interno. Dopo aver vandalizzato le macchine, frugano ovunque e si portano via quello che trovano. Da via Borgo San Pietro a via Capo di Lucca, i residenti non ne possono più. A cominciare da Ilaria Carta, 29 anni, lavoratrice, che oggi andrà a denunciare quanto le è accaduto la settimana scorsa: l’auto era parcheggiata in via Capo di Lucca.

“Hanno rotto il finestrino posteriore, lato guidatore – spiega -, e hanno preso una giacca che era appoggiata sui sedili dietro, non di valore, hanno rovistato ovunque, anche sotto i sedili e nei cassettini, per fortuna non hanno preso i documenti dell’auto. Ma sono riusciti a prendere dal bagagliaio una telecamerina, quelle da mettere in macchina, che non avevo ancora montato”.

Non è solo il danno a creare preoccupazione. “Degli estranei hanno toccato ovunque, mettendo tutto a soqquadro. Uno choc, mi sono sentita violata nella mia privacy”.

In via Capo di Lucca, il vandalismo alle auto è la regola: “Non se ne può più di questa situazione. Alle forze dell’ordine chiediamo più controlli, ci vorrebbero anche delle telecamere che riprendessero quella zona”.

Vivere in via del Borgo non è male, “si sta bene, ma se la sera torno a casa da sola non sono tranquilla, cerco di stare sempre al telefono con qualcuno”.