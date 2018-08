Bologna, 3 agosto 2018 - Una ragazza di colore, l’atleta Daisy Osakue, è colpita da un uovo al volto e partono le isterie antirazzista. Poi viene fuori che: 1) Da tempo gira una banda delle uova che bersaglia i passanti. Aveva già colpito tre donne bianche e un pensionato senza seguito sui media. 2) La ragazza è un’attivista per i diritti Lgbt e iscritta al Pd. La bufala è servita e la sinistra fa una figuraccia.

Loris Rinaldi, Bologna

Risponde il condirettore de il Resto del Carlino, Beppe Boni

La buona notizia è che carabinieri hanno identificato gli autori dell’aggressione a Daisy Osakue, colpita all’occhio da un uovo lanciato da un veicolo in corsa. Sono tre ragazzi di Moncalieri e dintorni. Sembrano tre imbecilli più che razzisti in cerca di bersagli di colore, come fece invece il pazzoide di Macerata dopo l’omicidio della povera Pamela. Hanno colpito a casaccio bianchi e neri dal furgone di famiglia, per goliardia. E questo non li assolve. Certo, se alla cronaca si accosta la parola razzismo, anche solo per ipotesi, spesso l’opione pubblica dà per certa la tesi che fa più discutere. Italiani xenofobi? No, non lo sono. Ci sono però in circolazione cretini che sposano il razzismo. Ma sono una minoranza. E si tratta di episodi che non vanno minimizzati. Ma attenti anche alle facili esagerazioni. L’equilibrio, soprattutto in politica, è l’esercizio più difficile.

