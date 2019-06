Bologna, 30 giugno 2019 - Migliaia di turisti stranieri hanno gia cominciato ad arrivare in Italia per le vacanze estive. Sono preoccupato. La nostra immagine, soprattutto in alcune zone del Sud, è sporcata da città non pulite e da spiagge non sempre in ordine. Se l’Italia ofre un bellissimo mare e una pessima immagine il risultato finale è negativo.

Piergiovanni Zoffoli, Forlì

risponde il condirettore del Resto del Carlino, Beppe Boni

LA COSCIENZA ambientale anche in certe zone del Sud Italia è aumentata e gli operatori turistici hanno compreso che ordine e pulizia vanno tutti a loro beneficio. C’è ancora molto da fare, soprattutto in certe spiagge di Sicilia e Calabria, ma il vero problema adesso è Roma, capitale d’Italia, visitata da milioni di persone. In questi giorni offre uno spattacolo horror. Dalla via Cassia alla Prenestina fino ai dintorni del Vaticano, cumuli di immondizia in putrefazione fanno da cornice ai monumenti e alle chiese. C’è il rischio di una emergenza sanitaria ma la situazione viene monitorata con criteri normali. Poi le strade: sono piene di buche e secondo il Messaggero, quotidiano della Capitale, i risarcimenti sono raddoppiati in due anni. Se ci aggiungiamo la inesistente manutenzione degli alberi si comprende perchè sempre in due anni le piante cadute sono aumentate del 700%: Un disastro. L’Italia non può permettere che questa sia l’immagine della Capitale. I clandestini sono l’emergenza in mare, Roma è l’emergenza in terraferma. beppe.boni@ilcarlino.net