Concerto di Capodanno a Bologna, torna lo spettacolo della musica classica

Bologna, 31 dicembre 2022 – Fino a pochi anni fa, parlare del Concerto di Capodanno era sinonimo di Vienna, di valzer, di immancabili appuntamenti televisivi all’ora di pranzo. Oggi quasi tutte le città hanno un loro Concerto di Capodanno, talvolta più d’uno, e con caratteristiche specifiche. A Bologna la tradizione cominciò nel 2016, su impulso della Filarmonica del Teatro Comunale diretta da Hirofumi Yoshida; dopo la pausa Covid, la consuetudine viene ripresa quest’anno dal Teatro Comunale , che si affida però a una prestigiosa orchestra ospite: la Ukrainian Radio Symphony Orchestra di Kyiv. L’appuntamento è per domani pomeriggio all’ Auditorium Manzoni (ore 18), grazie al sostegno della Fondazione del Monte. L’Orchestra sinfonica della radio ucraina vanta una storia quasi secolare, essendo stata fondata nel 1929, terza in ordine di tempo fra le grandi orchestre radiofoniche europee (quella italiana arrivò solo due anni dopo). Oltre alla riproposta del repertorio classico, ha come incarico la conservazione e valorizzazione della tradizione musicale dell’Europa orientale, alimentando un archivio sonoro che oggi ha ormai superato le 10.000 registrazioni.

A Bologna si presenta sotto la guida del suo direttore principale Volodymyr Sheiko , che dal 2005 ha fatto conoscere l’orchestra in tutta Europa, con numerose esibizioni anche in Italia. Il programma presentato domani è in tutto e per tutto allineato a quelli dei Capodanni viennesi: all’insegna di Johann Strauss figlio si ascolteranno i valzer più famosi (da ’ Voci di primavera’ a ’Sangue viennese ’, dal ’ Valzer dell’Imperatore’ a ’Sul bel Danubio blu’ ) intercalati dalle polke spumeggianti (’ Tuoni e fulmini ’, ’Pizzicato’ , ’Trisch-Trasch ’, ’Perpetuum mobile’ ) e qualche galop; immancabili poi la ouverture dall’operetta ’Il pipistrello ’ e per finire la ’ Marcia di Radetzky’ di Johann Strauss padre, per un totale di 18 brani.

Come fuori programma, un’appendice di canti natalizi elaborati per orchestra, comprendente ’Stille Nacht ’, ’Adeste fideles’ e la carola ucraina ’ Shchedryk’ . Presentato come ‘ Concerto speciale di Capodanno ’, non rientra nella programmazione in abbonamento del Teatro Comunale: la Stagione Sinfonica 2023 prenderà infatti il via soltanto l’8 febbraio, con il primo dei quattro concerti affidati al direttore musicale Oksana Lyniv . In gennaio avrà invece inizio la Stagione d’Opera , con una nuova produzione dell’’ Olandese volante ’ di Wagner all’EuropAuditorium (28 gennaio), preceduta quale anteprima dalla ’ Mirandolina ’ di Martinu in forma di concerto al Manzoni (14 gennaio), sempre con la direzione di Oksana Lyniv.