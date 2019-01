Bologna, 31 gennaio 2019 - Ai blocchi di partenza per Arte Fiera che da domani, venerdì 1 febbraio, apre le porte al pubblico fino a lunedì 4 febbraio (FOTO). Un anno di novità il 2019 con la direzione artistica di Simone Menegoi che si dice pronto a "portare la bandiera dell'italianità nell'arte, per promuovere sul mercato il valore degli artisti italiani". "Sono soddisfatto che la principale novità di quest'anno sia stata ben accettata - prosegue il direttore -. Ho chiesto alle gallerie che portassero pochi artisti e ho incentivato le monografie, una scommessa che ci ha portato però più di 147 gallerie con tante riconferme, ritorni e nuovi iscritti".

A presentare la nuova edizione (VIDEO) tanti ospiti tra cui l'assessore alla cultura Matteo Lepore: "Da una fiera che stava per chiudere a una delle realtà più interessanti del nostro territorio. La nostra città deve diventare un punto di riferimento artistico in tutta l'Europa". All'apertura dell'evento anche Luigia Borgonzoni, sottosegretario del ministero per i Beni e le attività culturali. "Noi avevamo un'Arte Fiera un po' dispersiva, ora invece la focalizzazione è più precisa che ti attraggono anche solo camminando - dichiara il sottosegretario -. Dare una centralità agli artisti italiani è fondamentale, abbiamo il grande problema di avere artisti che sono poco conosciuti all'estero, o che sono costretti ad andarsene. Il ministero ha stanziato 3 milioni e mezzo per la promozione della creatività contemporanea degli italiani all'estero, ulteriormente come Lega, vorremmo far entrare il regime di IVA agevolata anche le opere d'arte".

La direzione artistica di Simone Manegoi porta ad Arte Fiera, oltre alla selezione delle gallerie nella Main Section, una sezione dedicata interamente alla "Fotografia e alle immagini in movimento". In quest'ottica nasce una profonda collaborazione con due realtà legate a questo ambiente: Igers Bologna e The Mammoth's Reflex, webmagazine dedicato alla fotografia. Gli @Igers Bologna andranno alla scoperta degli stand più 'instagrammabili' della manifestazione e i 5 migliori scatti saranno divulgati tramite i canali social di The Mammoth's Reflex e Arte Fiera.



Tra le tante novità alcune più di altre si distinguono nel panorama di proposte di quest'anno in 5 grandi progetti.



1. Curtesy Emilia Romagna

La maggiore novità del programma collaterale di Arte e Fiera è Solo figura e sfondo, una mostra dedicata alle collezioni istituzionali d'arte moderna e contemporanea della Regione, pubbliche e private. Curata da Davide Ferri, si trova al padiglione 26 della Fiera, si propone come la prima di una lunga serie per celebrare il patrimonio collezionistico del territorio, un vero e proprio museo diffuso.



2. Oplà. Performing Activities

Silvia Fanti ha ideato un programma di azioni che si svolgono dentro l'edificio della fiera, fuori di essa e ai suoi margini, seguendo due obiettivi: legare l'evento fieristico alla città e aprire, all'interno di un evento commerciale come la Fiera, degli spazi in cui oggetti e servizi non sono in vendita, ma affidate ad altre logiche economiche paradossali come lo scambio di parole e idee.



3. I laboratori didattici Micro/Macro

Per promuovere il legame tra arte e scienza, Arte Fiera, insieme alla Fondazione Golinelli propone dei laboratori di didattici per i più piccoli, ma non solo, sono aperti a tutti e dureranno per tutto il periodo della fiera



4. I talk con Flash Art

Arte Fiera collabora con la rivista Flash Art per l'edizione 2019 con un progetto di "Content partnership" con un programma di talk intitolato i Dialoghi sull'arte italiana, che si configura come un itinerario che intende attraversare pratiche artistiche e tendenze emergenti. Strutturato in 3 giornate, gli incontri saranno delle vere e proprie tavole rotonde e conversazioni tra artisti e curatori



5. Hic et Nunc, quando i primi saranno gli ultimi

Ultimo grande progetto a essere raccontato, ma il primo ad accogliere i visitatori. Proprio all'ingresso, nell'area del Centro Servizi, verrà ospitato Hic et Nunc, una lounge creata dall'artista Flavio Favelli che rappresenta una scultura abitabile, un'opera sospesa, fra funzionalità ed estetica, dimensione domestica e pubblica. Poche opere e separé con sedute che permettono di sostare e mirare le sculture, il tutto per creare un senso di intimità.