Bologna, 14 dicembre 2021 - Il termine 'brunch' viene conianto in Inghilterra nel 1985 dallo scrittore Guy Beringer, che unisce le parole breakfast (colazione) e lunch (pranzo). Per Beringer, il brunch era la colazione ideale per la domenica mattina, dopo gli eccessi del sabato notte. E la tradizone resta viva anche oggi. Il brunch come rituale si diffonde vero la fine dell'Ottocento tra gli aristocratici inglesi, i quali erano soliti organizzare grandi buffet dopo la battuta di caccia domenicale.

Alla tradizione britannica si è poi unita quella americana e poi ridiffusa in tutto il mondo. Non a caso, nell'immaginario comune il brunch viene associato a pancake, uova strapazzate e bacon e cupcake: prodotti tipicamente statunitensi. Ma il brunch è ancora più eclettico. Ai piatti già visti si aggiunge il bagel - pane della tradizione ebraico-polacca a forma di ciambella -, condito con formaggio spalmabile e salmone affumicato, o il waffle (o graufre), dolce della tradizione belga.

La commistione tra dolce e salato permette di aggiungere al brunch i prodotti del territorio in cui lo si consuma. Per esempio, la colazione nostrana è molto dolce, per questo in Italia vengono aggiunte le brioche al menu. Insomma, il brunch è la colazione-pranzo senza regole in cui si può dare sfogo alla propria fantasia e alle proprie voglie. Ma soprattutto, è il pasto ideale per chi la domenica mattina ama alzarsi dal letto con calma.

Zoo

Zoo è una libreria, una galleria di illustrazioni e un negozio di articoli di design, ma anche un panificio. Si trova in Strada Maggiore 50 ed è uno spazio per tutti: "non solo per bambini e non specificamente per bambini". Il brunch è disponibile tutti i giorni dalle 11 alle 15 (l'orario della tradizione). I menu oscillano tra i 18 euro (opzione vegana) e i 21 euro (la classica english breakfast), con varie formule diversificate. Altrimenti, è possibile ordinare i singoli piatti alla carta scegliendo tra bagel, burger, zuppe, uova, pancake, toast e contorni. Disponibile anche un menù per i più piccoli a 10 euro.

Lampadina

Al Lampadina (in via Barberia 34) il cappuccino diventa 'Lampuccino' e una nuova ricetta viene inventata ogni mese. Il mese di novembre è stato quello di 'Zucca speziata', un'esplosione di zucca e spezie. Poi ci sono i Lampuccini fissi, come 'Rosa nel bosco' (espresso, latte, elaborato di mirtilli, bocciolo di rosa) o 'Oriente espresso' (espresso, latte, elaborato allo zenzero, cannella). Il menu del brunch, poi, è tutto da scoprire. Attivo dalle 9 alle 15, tutti i giorni (chiuso il lunedì), comprende pancakes variegati, granola e yogurt, sei fantasiosi toast all'avocado. I bagel sono tutta un'altra storia. Ogni tipo ha il nome di un personaggio emiliano-romagonolo: Vasco, Raffaella, Lucio, Gianni, Cesare, Laura, Lodovico, Elettra. Qui, gli elementi fondamentali del bunch incontrano i prodotti del territorio.I prezzi vanno dai 7 agli 11 euro a piatto. Disponibile anche la proposta certificata senza glutine.

I conoscenti

Il locale si trova all'interno di Palazzo Conoscenti, appartenuto all'omonima famiglia bolognese all'inizio del XIV secolo. Nel 2017 nasce l'esperienza di Casa Conoscenti, dove l'alta cucina incontra la destrezza del bartending e l'accoglienza dell'hotellerie. A via Manzoni 6, il brunch è la domenica dalle 12 alle 15.30. Nel menù c'è la tradizione: tortellini con crema di parmiggiano reggiano e polvere di noce moscata; battuta di manzo con mandorle, salsa di uvetta e capperi; fusilloni integrali con salsa di olive, pomodori e peperoni. Non mancano i classici del brunch: toast al salmone, uova e bacon e il semplice pancacke con lo sciroppo d'acero. Per innaffiare, perché non un cocktail? Magari un 'Champoo' con franciacorta, miele, Tea Pot bitter ed essenza di rosa damascena. O un 'Peperoni botanici', con vodka infusa al Jasmin Dragon tea, liquore di yuzu, succo di limone, sciroppo di jalapeno, affumicatura alla calendula. Nel coperto è compreso un caffè americano. I costi oscillano tra i 7 e i 14 euro per le portate e tra i 10 e i 12 euro per i cocktail.

Principe

Il Principe dal 1995 è bar, ma è anche cucina, caffetteria, cocktail e pasticceria. Domenica 19 dicembre, verrà fatta un'apertura straordinaria per il brunch, in entrambi le sedi, quella in via Mezzofanti 18 e quella in via Toscana 32/2. Si potrà scegliere tra due menu, uno dolce ed uno salato, ma ce n'è uno anche per i bimbi. È consigliata la prenotazione ai numeri: Lievito e cucina via Mezzofanti, 051 346322; via Toscana, 051 478866. Il menù ha un costo di 20 euro per gli adulti, 10 euro per i bambini.

Papparè

Papparè (Via De' Giudei 2) per il brunch a Bologna è un'istituzione. Un posto accogliente, piacevole, un po' anni Sessanta. I pancakes sono la vera specialità del posto. Vengono fatti a mano con farina integrale e possono essere dolci (con sciroppo d'acero, yogurt, frutta, crema di pistacchio) o salti (con bacon o salmone affumicato e cream chease): costano dai 6 agli 8 euro. Gli yogurt possono essere conditi con frutta, granola, marmellate, macedonia: le varie ciotole costano 5-6,50 euro. Il pane dei toast è fatto con lievito madre. Il piatto classico con pane tostato e uova strapazzate costa 6 euro (a cui è possibile fare aggiunte). Il piatto 'Papparè full house' con uova strapazzate, bacon, salsicce, pomodori caramellati, funghi grigliati, fagioli stufati, pane a lievito madre tostato ha un costo di 12,90 euro. In via de' Giudei 2, Papparè resta aperto dalle 8 alle 19.30 (domenica dalle 9).

White Bakery

Il brunch di White Bakery (via delle Moline 16 b) vi porterà a New York per qualche ora. Dal 5 dicembre al 9 gennaio ci sarà un'edizione speciale in occasione delle festività natalizie: il menu 'Christmas Brunch'. Comprende il 'Xmas Sweet Basket' con una selezione di mini bakery – muffin con glassa di cioccolato e stelle di zucchero -, Red Christmas cookie, English scone con noci e mirtilli, cornetti accompagnati da confetture, burro, yogurt, muesli, nutella e fragole. Poi c'è Waiting for Xmas main course: focaccia calda al rosmarino e creme di formaggio spalmabile al salmone e alle erbe aromatiche. In più si può aggiungere un elemento a scelta scegliento tra uova e prosciutto, pancake o sandwich. Ad accompagnare bevanda di caffetteria calda, acqua e Aperol Spritz o Coca Cola a refill. Il tutto a 24.90 euro. White Bakery resta aperto dalle 10 alle 22.30 (il venerdì chiude alle 23 e sabato alle 24).

Rodolfo

Premiato e amatissimo è Rodolfo, in via Caldarese 2. Una caffetteria accogliente, con divani, poltrone e carta da parati a fantasia tropicale. È a Bologna ma potrebbe trovarsi a Manhattan. In sottofondo Robert Johnson e Muddy Waters. Il brunch, servito ogni weekend dalle 11 alle 15, ma anche nei giorni feriali nella formula 'Everyday Brunch'. Ad un costo di 20 euro, il pranzo-colazione si può comporre scegliendo tra bagel al formaggio e salmone (o vegetale con hummus, melanzane, pomodorini secchi e germogli), bun roast beef con senape e rucola, e l’immancabile avocado toast (versione veg o addizionato di salmone), cui abbinare un paio di accompagnamenti (dai muffin salati alle polpettine al sugo) e un dolce a scelta tra le classiche delikatessen Made in Usa. Vasta la scelta anche dei prodotti di caffetteria. Consigliata la prenotazione al numero 051 001 3462. Il locale è pet friendly.

