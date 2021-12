Bologna, 30 dicembre 2021 - Uno è il re dell’ hairstyling, l’altro il padrone di casa perfetto. Orea Malià e Marco Zanardi sono la stessa persona che potete incontrare nel salone di via Ugo Bassi se siete in cerca di un taglio esclusivo, ma non potete "ammirare" mentre prepara la tavola o alambicca attorno ai fornelli, per imbandire la cena dell’ultimo dell’anno. Per Il Resto del Carlino ha aperto le porte di casa, mostrandoci il "trucco-parrucco" che ha scelto per la sua raffinata tavola il 31 e raccontandoci le ricette che adora cucinare per le occasioni speciali.

Capodanno: le restrizioni per feste e viaggi - Capodanno blindato a Bologna, la mappa dei controlli

La cucina, per Marco Orea Malià, è un autentico mezzo di trasporto verso terre lontane, quelle protagoniste di tanti viaggi che ha fatto quando ancora il concetto di "nomade-urbano" aveva un senso e gli aerei si prendevano come cappuccini. Il suo amore per le spezie, gli aromi intensi che sprigiona la Thailandia, lo accompagna in queste feste particolari, declinato in quattro ricette esotiche che hanno la chiosa – Zanardi è un eclettico – in un tradizionale crème caramel alla sua maniera. Il clou sarà anche l’impiattamento e il contorno le memorie dei viaggi.



"Ho una grande voglia di festeggiare con gli amici di sempre o con una persona speciale – racconta Orea Malià, che per queste feste sarà in Romagna –, ho voglia di celebrare e condividere la gioia in tutte le sue forme, ho bisogno di risate, divertimento, e felicita. L’eleganza e la moda come io le ho sempre vissute, come faccia della mia ricerca culturale e stilistica, possono aiutare a raggiungere un certo livello di spensieratezza, la bellezza aiuta a sognare anche se io sono molto ancorato a questi tempi difficili che fanno parte della nostra vita".



E aggiunge: "Il 31 dicembre vorrei fosse un momento di evasione, se possibile, pieno di creatività, intimità, nessun obbligo, la musica che mi piace, le persone che amo, la cucina evocativa". Un menu thai, quindi: Satay Gai (pollo Satay) è l’antipasto di spiedini di pollo con salsa di anacardi, Pad Thai sono i tagliolini con verdure, gamberi e arachidi tostate in agrodolce, che aprono lo stomaco al pollo al Curry a chiudere la cena "all’insegna di dolci ricordi e viaggi con la mia compagna di viaggio e di vita Beatrice, con cui abbiamo visto, mangiato e annusato tante geografie".



"Purtroppo – chiosa Orea Malià – mi mancherà il miglior tiramisù mangiato in giro per il mondo, proprio a Shanghai, e lo sostituisco con un crème caramel che faccio da anni, secondo una ricetta di famiglia che ho tramandato ai miei figli e spero in futuro di fare arrivare ai miei nipoti".

Il vino: un bianco perfetto per piatti intensi

Un cenone esotico, a base di specialità della cucina thailandese e un dolce classico che più classico non si può. Potrebbe non essere un’impresa facile abbinare un vino italiano a questa carta così particolare, ma non per Marco Nannetti, fondatore dell’Enoteca Italiana, che ha studiato per noi quattro abbinamenti che danno risalto e infondono freschezza dove la spezia spinge. Al piatto ‘Pad Thai con verdure, gamberi e arachidi tostate in agrodolce’ abbina il Kerner, un vitigno semi-aromatico a bacca bianca della Valle Isarco, in Alto Adige "con una bella freschezza e un’acidità ottima per un piatto così intenso".

Passa poi a un Syrah ricco di aroma, "un naso verticale e speziato" o a un Cabernet Franc, "un rosso con grande esposizione olfattiva che ricorda il peperone verde e il geranio" quando il re della tavola diventa il pollo Satay o al Curry. E infine non ha dubbi per la pagina del crème caramel, dove il suo consiglio è un Moscato Asti Spumante "5 gradi, vendemmia 2020/2021 e massima fragranza", la dolcezza delle colline del basso Piemonte. I giochi son fatti, niente va più. Ma non ce n’è bisogno.

La ricetta: il pollo Satay

Il Satay è stato influenzato dalle cucine indonesiana, malesiana e tailandese, ma la sua origine – su cui tutti concordano – è che arrivi dall’Isola di Java e che sia stato diffuso dai venditori di strada come street food gustosissimo. Il Satay è quindi un piatto di carne di pollo tagliato a pezzetti (a dire il vero esiste di tante altre carni: montone, manzo o coniglio e anche di pesce), infilata negli spiedini di legno, cotta alla griglia e accompagnata da una salsina. Per quattro persone ci vogliono: 500 gr di petto di pollo, 1 cucchiaio di miele, 4 cucchiai di salsa di soia, 2 cucchiai di olio di semi, 1 cucchiaino di curry, 1 cucchiaino di zenzero, 2 cucchiai di succo di lime, 1 buccia grattugiata di lime.

Per la salsina thai di arachidi: pasta di curry rosso, latte di cocco, sidro o vino bianco, burro di arachidi, salsa di soia, zucchero e sale. Taglio il pollo a strisce e infilo i pezzi nei bastoncini di legno, li faccio arrostire sulla piastra dopo averli marinati con il limone, frullo le arachidi che metto in un piccolo contenitore di ceramica. Quando gli spiedini sono pronti li servo e prima di mangiarli vanno intinti nella salsina.

La tavola: fiori bianchi e oro

"Una tovaglia grigia, posate dorate, sottopiatti dorati, piatti bianchi, tovaglioli con motivi floreali e bicchieri neri: ecco la mia tavola del cenone che sa di auguri, buoni auspici, brindisi, abbondanza, vicinanza e minimalismo prezioso". Come la cucina, anche l’arte di apparecchiare la tavola – o, come dicono i francesi che fanno suonare questo rituale come un passo di danza lieve e leggiadro – è un atto di creatività che regala a Marco Zanardi momenti di leggerezza. Questa passione gli deriva da quella per il design e dai tanti viaggi che ha fatto. "Se c’è una cosa positiva che mi sta regalando quest’epoca così difficile – racconta il coiffeur nato a Milano, ma arrivato sotto le Due Torri nel 1977– è che ho ritrovato il piacere del sogno: era tanto che non sognavo più. Sogno viaggi, tanti viaggi a Marrakech, dove ho trascorso tanti Capodanno, rilassato in meravigliosi riad, intento a illuminare la mia immaginazione con odori, sapori e profumi del mercato, ma anche Shanghai, New York e Miami, e poi sogno anche di ascoltare le musiche di Dimitri from Paris eseguite dagli Chic…". Per il momento di condivisione, il centro tavola è di rose bianche, pigne e uccellini.

La playlist

1. The Chemical Brothers, Hey Boy Hey Girl; 2. Miss Kittin & The Hacker, Frank Sinatra; 3. Missy Elliott, Get your Freak On; 4. Marshall Jefferson, Move your Body; 5. Britney Spears, I’m a Slave 4 U; 6. Salt’n’Pepa, Let’s Talk about Sex; 7. New Order, Crystal; 8. Fischerspooner, Emerge; 9. Daft Punk, Harder Better Faster; 10. Nirvana, The Man Who Sold The World.

Here We go! Risuonano ancora dopo più di 20 anni i Chemical Brothers in uno dei loro classici di tutti tempi Hey Boy Hey Girl, del 1999. Un classico che, nelle scorribande al termine della notte, veniva spesso canticchiato con grande eccitamento: stava cominciando un’altra serata di ballo in uno dei club di Bologna. Questo pezzo, le piste da ballo se lo sono tirate dietro a lungo, anche nel Capodanno del 2001. Sono passati 20 anni e la colonna sonora di quel Capodanno risuona ancora nei meandri della notte per la sua verve, quell’eclettismo che poteva prevedere un pezzo di Electroclash di Miss Kittin & The Hacker accanto alla House più iconca di Marshall Jefferson, a una hit di Britney Spears magari mixata con Fischerspooner. E a chiudere la notte una cover unplugged dei Nirvana. Buon 2022. Come fossimo nel 2002.

Il cocktail: Planter's Punch

1. 3 cl lime spremuto; 2. 2,5 cl di zucchero liquido; 3. 6 cl di Rum Jamaicano (di facile reperibilità ci sono Appleton, Myer’s, Wray&Nephew); 4. ghiaccio. Preparazione: 1. Versare gli ingredienti in uno shaker; 2. Riempire per 3/4 lo shaker di ghiaccio e shakerare in modo deciso; 3. Versare in un tumbler basso e riempire di ghiaccio; 4. Guarnire con una rondella di lime.

Jacopo Caroni, 35 anni, ha aperto nel 2017 Mojo Hand in via del Pratello 48/a, specializzato nella miscelazione classica Old School di New Orleans. Ha scelto di proporre ai nostri lettori un Planter’s Punch, per abbinarlo al menu thai del cenone, confezionato da Orea Malià. «Le origini di questo cocktail sono misteriose e leggendarie – racconta Caroni –, ma ad oggi pare quasi certamente abbia origini caraibiche e, più precisamente, jamaicane. Nasceva come «dissetante» per gli schiavi che lavoravano nei campi, principalmente di zucchero, ecco perché il nome Planter’s punch, ovvero il punch bevuto dai raccoglitori e lavoratori delle piantagioni». La ricetta originale è molto semplice da preparare anche se è fondamentale il giusto bilanciamento dei pochi ingredienti di facile reperibilità. È perfetto per essere riprodotto in casa da chiunque.