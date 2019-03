Bologna, 27 marzo 2019 - Nel 1998, quando vinse il concorso nazionale Cantautori conquistando il Premio Siae con L’uomo dei bottoni Simone Cristicchi era un perfetto sconosciuto nel mondo della musica che conta. E almeno fino al 2005 la sua attività autorale fu tale da suscitare un’attenzione stupita e non sempre benevola. Fu solo per via del tormentone involontario Vorrei cantare come Biagio e per il trionfo nel 2007 con Ti regalerò una rosa, spaccato dei singolari tormenti dell’essere umano, che il linguaggio del songwriter capitolino, bollato paradossalmente come postmoderno pur se flirtante con l’avanguardia finì per essere accettato. Di questo e di altro Cristicchi parlerà oggi alla libreria Feltrinelli (piazza Ravegnana) dalle 16.30 presentando l’ultimo album Abbi cura di me, con relativo firmacopie. Qualche ora più tardi cambia radicalmente la ribalta. Dalle 21 infatti il cantattore-autore porta in scena al Teatro Masini di Faenza Mio nonno è morto in guerra, spettacolo sulla Seconda Guerra mondiale (replica venerdì a Granarolo).

Cristicchi, ‘Abbi cura di me’ è un’esortazione da adottare senza pensarci troppo…

«Diciamo che indipendentemente dall’esito è giusto provarci…L’album raccoglie 21 tracce, il mio percorso dal 2005 a oggi. Occasione per un mini-live acustico chitarra e voce che di solito improvviso, con l’aggiunta di due inediti, cioè il brano di Sanremo che dà nome al disco e Lo chiederemo agli alberi. Ci sarà spazio anche per Ti regalerò una rosa».

A proposito di Sanremo…

«Bell’esperienza. Porto a casa due riconoscimenti nobili come il Premio Giancarlo Bigazzi alla miglior composizione musicale e il Premio Sergio Endrigo alla miglior interpretazione. Ma quello che fa gioire è che Abbi cura di me sia arrivata al cuore di tutti, pur non vincendo il primo posto».

Deluso dal giurì d’onore che dal primo o secondo posto del televoto l’ha fatta scivolare al dodicesimo?

«Una lettura legittima. Ma uno qualche pensiero lo fa».

Si sente più teatrante o cantautore?

«È come se fossi pervaso da uno strano miscuglio: il teatro ha preso piede rispetto alla musica, anche se il successo arrivato da Sanremo mi spinge a scrivere un nuovo album perché sento che ho molto da dare al mondo delle note. Ma è nella recitazione che ho trovato suggestioni totali. Una maturazione che mi consente di dare un’interpretazione più misurata anche nei concerti».

La vera anteprima?

«Sto preparando un documentario, Happy-Next. Alla ricerca della felicità per cui ho intervistato Pippo Baudo, Mogol, Renzo Arbore ed Eugenio Giani presidente del Consiglio regionale della Toscana. Ma anche bambini delle elementari, suore di clausura, scienziati, politici, in tutto un centinaio di persone. Sarà al centro del mio nuovo lavoro teatrale che debutterà a novembre».

Altre novità?

«Presto ricominceranno i concerti che dureranno per tutta l’estate. Saranno il racconto in musica di quattordici anni di canzoni».