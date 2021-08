Portare la danza in mezzo alla gente negli spazi pubblici (soprattutto inconsueti) per cercare di offrire a quei luoghi un’altra identità, per catturare nuovo pubblico e consentire agli artisti una diversa sperimentazione. E’ da un quarto di secolo che il festival ‘Danza urbana’, diretto da Massimo Carosi, insegue nelle piazze, nelle vie e nei posti più segreti di Bologna questi tre obiettivi, potendo contare su sostegni economici appena sufficienti alla mole di lavoro affrontata durante l’anno e alla rete diffusa di collaborazioni (arriveranno 27mila...

Portare la danza in mezzo alla gente negli spazi pubblici (soprattutto inconsueti) per cercare di offrire a quei luoghi un’altra identità, per catturare nuovo pubblico e consentire agli artisti una diversa sperimentazione. E’ da un quarto di secolo che il festival ‘Danza urbana’, diretto da Massimo Carosi, insegue nelle piazze, nelle vie e nei posti più segreti di Bologna questi tre obiettivi, potendo contare su sostegni economici appena sufficienti alla mole di lavoro affrontata durante l’anno e alla rete diffusa di collaborazioni (arriveranno 27mila euro dalla Regione, 24mila dal Comune e poco più di 6mila da Ater). L’edizione del venticinquesimo (si apre domani e termina domenica) è dunque un traguardo ma anche un’occasione per abitare di nuovo la città, nel pieno rispetto delle norme anti-Covid, in modo diverso. Quattordici creazioni sparse in otto luoghi sono il biglietto da visita di una kermesse che avrà in DumBO, l’area di rigenerazione urbana nell’ex scalo ferroviario del Ravone, il fulcro ma che si estenderà poi a Palazzo Re Enzo, nel chiostro della basilica di San Martino, nell’ex chiesa di San Mattia, nell’auditorium Enzo Biagi di Salaborsa, nel giardino del Cavaticcio nonché nel quartiere San Donato.

I bei nomi non mancano, a partire da Virgilio Sieni che sabato presenterà nell’ex chiesa di San Mattia l’anteprima del nuovo lavoro ‘Annotazioni su Preistorico’ interpretato da Claudia Caldarano. Ma già domani a DumBO un’altra abituale amica del festival, Cristina Kristal Rizzo, proporrà la sua coreografia site specific ‘Echoes’ per cinque danzatori mentre l’israeliano Sharon Fridman presenterà ‘147 abrazos’, duetto sulla ritualità dell’amore. Non è l’unico straniero in cartellone: sabato nel chiostro di San Martino lo svizzero Joshua Monten offrirà un adattamento di ‘Romeo Romeo Romeo’ incentrato sull’idea di danza in quanto forma di corteggiamento intimo. Citazione d’obbligo per un maestro riconosciuto come Enzo Cosimi (‘Coefore Rock&Roll’ è venerdì nella sala degli Atti di Palazzo Re Enzo) e per Collettivo Cinetico di Francesca Pennini (‘Palpebra’ ancora venerdì e sempre a Palazzo Re Enzo ma nel salone del Podestà). Spazio alle compagnie consolidate ma anche ai giovani emergenti, ovvero ai vincitori del bando ‘Danza urbana XL 2021’. Giovedì a DumBo tocca a Enrico Paglialunga e alla coppia Ares D’Angelo e Martina Martinez Barjacoba, venerdì a Palazzo Re Enzo a Nicola Galli e al suo spin off ‘Il mondo altrove: un dialogo gestuale’, sabato a San Martino a Fabritia D’Intino e Daria Greco con ‘Tagadà’.

Domenica è dedicata a una sezione, ‘Devi-Azioni’, nata in un laboratorio universitario del Dar: performance nel parcheggio di via Vezza e al giardino Parker-Lennon. Si finisce alle 21 al Cavaticcio con la proiezione del film ‘Cunningham’ di Alia Kovgan.

Claudio Cumani