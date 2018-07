Bologna, 26 luglio 2018 - Quando la Luna sorgerà domani, poco prima delle 21, ci si dovrà preparare a uno spettacolo della natura tanto raro quanto magico ed emozionante. Tra le 21.30 e le 23.13, infatti, nuvole permettendo, dall’Italia si potrà assistere interamente all’eclissi totale del nostro satellite che, per ben 103 minuti, tingerà il cielo di rosso. Il culmine dell’avvenimento è previsto per le 22.22 e si concluderà definitivamente con l’uscita della Luna dal cono di penombra terrestre, all’1.28. L’eclissi totale si verifica quando Sole, Terra e Luna si trovano allineati e la durata dell’evento dipende dalla distanza tra la Terra e il suo satellite. Essendo che, in questa eclissi, la Luna sarà alla massima distanza dal nostro pianeta, i tempi di passaggio nel cono d’ombra terrestre saranno dilatati.

12 POSTI DOVE VEDERE L'ECLISSI IN EMILIA ROMAGNA:

Quella che si verificherà davanti ai nostri occhi è l’eclissi più lunga del secolo e, quindi, un’occasione imperdibile non sono per astrofili e appassionati, ma per tutti coloro che vogliano godersi una visuale irripetibile. "Per far sì che si possa assistere a un’eclissi totale cosí duratura devono sussistere vari fattori – spiega Pierluigi Punzo dell’ Associazione Astrofili Bolognesi –: come ci insegna la scienza Terra, Sole e Luna devono rispettivamente trovarsi a distanze ben precise tra loro per permettere a un evento del genere di verificarsi ed è questo che conferisce all’eclissi che ci sarà ancora più importanza".

Per osservare, dunque, la ‘Luna del secolo’ l’Aab e Fico hanno deciso di ideare una serata insolita all’insegna di un fenomeno naturale suggestivo e mistico. Dalle 20.30 di domani, infatti, nel giardino di Fico ci saranno telescopi messi a disposizione dell’Aab e puntatori laser per riconoscere costellazioni e pianeti, dal momento che «durante l’eclissi si potranno poi osservare quattro pianeti del Sistema Solare e la grande opposizione di Marte alla minima distanza dalla Terra», sottolinea Punzo. Nello stesso giardino del parco agroalimentare saranno, inoltre, presenti tre stand gastronomici (Baladin, Palazzolo e Fontanafredda) per godersi lo spettacolo della natura al meglio, sorseggiando una birra o un bicchiere di vino e gustando le prelibatezze dal territorio. Le immagini dell’eclissi secolare in fieri saranno anche trasmesse in diretta sul maxischermo dell’Arena Fico per tutti coloro che, presi dalla cena o da un tour tra le marmellate e le cibarie del parco, non riuscissero a vedere l’evento all’aria aperta.

Sempre domani 27 luglio, dalle 21.30 fino a poco dopo la mezzanotte, l’Istituto Nazionale di Astrofisica, in collaborazione con l’associazione Sofos, l’associazione Cà Bura e la Città Metropolitana, organizza una serata interamente dedicata a quest’evento epocale al Parco dei Giardini in via dell’Arcoveggio 59/8. Durante l’appuntamento ‘La notte della Luna’, che fa parte del progetto europeo 'Aspettando la Notte dei Ricercatori 2018', si osserverà l’eclissi sia con l’ausilio di telescopi didattici che a occhio nudo e, per l’occasione, si potrà accedere all’indirizzo online ad hoc di Inaf, lunadiluglio.tumblr.com, dove condividere foto o video. E se intonare 'Guarda che Luna' vi sembrerà troppo scontato, esprimere un desiderio o scambiarsi una promessa d’amore sarà lecito e d’obbligo.

