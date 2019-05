Bologna, 3 maggio 2019 - Pietro Calandra, ricercatore al Consiglio Nazionale delle Ricerche, presenterà il suo ultimo libro Elio era nel pallone. Racconti atomici a Bologna l'8 maggio. Appuntamento alle 17 alla Ubik di via Irnerio . A colloquio con l’autore Gian Italo Bischi dell’Università di Urbino e Gloria Isani dell’Università di Bologna.

Il volume è un’esilarante raccolta di racconti anche per chi non ha mai digerito la chimica o la fisica. Giochi di parole, situazioni divertenti, ritmo baldanzoso per raccontare atomi umanizzati alle prese con le vicende del loro mondo, a testimonianza che anche con una risata si può fare divulgazione scientifica.

Elio era nel pallone. Racconti atomici è il quarto volume della collana di Aras Edizioni Stile Rana, che raccoglie storie originali e un po’ fuori dal comune: “La rana è anche lo stile degli anticonformisti – sottolinea la casa editrice - di quelli che hanno imparato a nuotare da soli o da grandi”.

Il libro è anche l’occasione per celebrare l’anniversario della tavola periodica di Mendeleev che compie 150 anni (1869-2019) e rende omaggio a Il sistema periodico di Levi.