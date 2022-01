Bologna, 6 gennaio 2022 - La lista di eventi si restringe a causa delle recrudescenze della pandemia. Alcuni spettacoli teatrali sono stati annullati e le discoteche resteranno chiuse per tutto il mese. Ma Bologna non si arrende: gli appuntamenti culturali continuano. Il fine settimana dell'Epifania 2022 è pensato soprattutto per i più piccini, in vista dell'arrivo della Befana.

Rassegne, laboratori e mostre, permetteranno alla famiglia di festeggiare insieme. Ma ci sono anche i laboratori per far giocare i bimbi mentre i grandi sono a teatro, con degli sconti speciali. Ecco gli eventi del weekend "che tutte le feste porta via".

Giovedì 6 gennaio

Spettacoli

Pour un oui ou pour un non

Sul palcoscenico, insieme dopo tanti anni, Umberto Orsini e Franco Branciaroli. Nathalie Sarraute, scrittrice francese della seconda metà del Novecento, nella sua pièce più rappresentata mette al centro la forza delle parole, chiedendosi come possano i “non detti” guastare definitivamente il rapporto di due vecchi amici. Sarà al Teatro Arena del Sole, Sala Leo de Berardinis in via dell'Indipendenza 44. Giovedì 6 gennaio la rassegna è alle 20.30. Biglietti a partire dagli 8,50 euro fino a 25 euro.

Flower Power

San Francisco, fine anni '60. Fa da sfondo alla storia dei coniugi Joan e Stephen Craig. Joan riversa la sua frustrazione sul marito, docente universitario di chimica (sottopagato) presso l'ateneo di Berkeley. La storia dei coniugi si interseca con la "summer of love", l'estate delle droghe psichedeliche, degli scontri in piazza e delle marce contro la guerra in Vietnam. Sarà al Teatro Dehon, via Libia 59, alle 21. Prezzi da 14 a 26 euro (più 2 euro di prevendita).

Mostre

Forme bizzarre, gesti solenni: gli Askoi bolognesi di Età Villanoviana

Per il ciclo Spazio incontri, Parole in piazza: Agorà Archeologia racconta il museo, ogni giovedì alle ore 17.30 l’Agorà Archeologia si anima con storie e racconti che avranno per protagonisti oggetti noti e meno noti delle collezioni permanenti del museo. Trenta minuti in compagnia di un esperto per rivivere insieme memorie del mondo antico. Un laboratorio che si trova presso il Museo Civico Archeologico via dell'Archiginnasio 2. L'ingresso ha un costo di 5 euro più 1 euro di prevendita. La prenotazione è obbligatoria.

Leonardo Cremonini

Un’ampia esposizione celebra il pittore bolognese Leonardo Cremonini, scomparso nel 2010: una vita tra la Francia e le coste del Mediterraneo. Proprio questi i soggetti delle sue opere. Le sue opere, presenti anche in collezioni d’arte del mondo come quella del Centre Georges Pompidou di Parigi, del MOMA di New York, sono ora esposte al SimonBart Gallery Viale Quirico Filopanti. L'apertura è dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Ingresso gratuito.

La tradizione rinnovata

L'era Meiji (1868-1912) è uno dei periodi più movimentati e artisticamente fruttuosi della storia giapponese. In quei 44 anni infatti il Giappone fu protagonista di una trasformazione radicale dei suoi assetti politici, amministrativi, economici e culturali che ha pochi confronti nella storia mondiale e raggiunse in tempi brevissimi il livello economico dei maggiori paesi industrializzati dell’Occidente. L'eredità di quell'epoca sono opere in tecniche miste tra tradizione e innovazione: come la xilografia ukiyo-e, la pittura a inchiostro su carta e su seta, i libri illustrati, i bronzi, le lacche, le ceramiche, ecc. La mostra intende presentare al pubblico il volto dell'arte di quest'era. Si trova presso il Museo di Palazzo Poggi, Sala di arte orientale via Zamboni 33. Aperta dalle 10 alle 18, biglietti a 5 euro (3 euro il ridotto).

Bambini

Il laboratorio della Befana

Sbirciando nel quaderno di laboratorio della Befana si daranno vita a schiumose reazioni chimiche, esercizi di levitazione elettrostatica e prove di cucina stregata. Sarà al Museo del Patrimonio Industriale via della Beverara 12 alle 16. Il costo è di 5 euro a partecipante, gratis per gli adulti.

Gli elfi di Babbo Natale

Uno show ricco di emozione e stupore, grazie agli effetti speciali, capaci di dare l’illusione della vera magia, e alle energiche coreografie che vedono scatenarsi nella danza tutti gli elfi di Babbo Natale. Un spettacolo per i più piccoli, sarà al Teatro Duse, via Cartoleria 42, alle 16. Biglietti a 24 euro (19 il ridotto).

Tessuti preziosi e abili artigiani

Laboratorio per ragazzi da 7 a 11 anni, a cura di Aster. Attraverso le immagini e i reperti della sezione egiziana e del lapidario romano i ragazzi e le ragazze proveranno a capire l'importanza dei tessuti nell'antichità. Sarà presso il Museo Civico Archeologico via dell'Archiginnasio 2, alle 16. Il costo è di 7 euro.

Messa per L'Epifania

Alle 10 nella chiesa di San Michele in Bosco (piazzale San Michele in Bosco) il cardinale Matteo Zuppi presiederà la Messa dell’Epifania per l’Istituto Ortopedico Rizzoli. Alle 17.30 celebrerà la Messa dei Popoli, in Cattecrale, in cui verranno utilizzate 13 lingue per le letture, i canti e le preghiere, e saranno portati ai piedi della statua di Gesù Bambino, da parte di alcuni fedeli vestiti con abiti tradizionali, doni caratteristici delle comunità etniche presenti in diocesi. La preghiera del “Padre Nostro” verrà recitata da ciascuno dei presenti nella propria lingua madre. La celebrazione sarà trasmessa in diretta sul sito dell’Arcidiocesi www.chiesadibologna.it e sul canale YouTube di “12Porte”.

Venerdì 7 gennaio



Spettacoli

Memorie di Mani

Tutto prende il via dalla fiaba dei Grimm, in cui un padre, per salvarsi dal demonio, taglia le mani alla figlia, che accetta e poi fugge. Cercando la sorella, il protagonista dell’opera affronterà un viaggio nell’antico vizio dell’uomo di amputare le mani. Sul suo cammino incontrerà strani personaggi appartenenti a una compagnia di spettacolo viaggiante. Su un palcoscenico a forma di ring, varie le lotte di mani e di memorie che pongono al centro il rapporto tra figli e padri. Lo spettacolo è alle 20 al Teatro Arena del Sole, via Indipendenza 44. Biglietti a partire da 8,50 euro.

Mostre

#Enelincircolo

È l'innovativo progetto di economia circolare che Enel Energia dedica alla città di Bologna. Si tratta di un percorso epositivo a cielo aperto conprotagoniste le opere di Dario Tironi, realizzate con oggetti di scarto. Ecco le tappe dove sono disposte: Cortile Guido Fanti di Palazzo d’Accursio, Corte Isolani, Galleria Cavour, Spazio Enel di Piazza Liber Paradisus. Ingresso gratuito.

Luzzati. I colori del tempo

Otto grandi tavole dedicate alle feste ebraiche e ai momenti chiave dell’esistenza umana costituiscono il corpo centrale e più vistoso di questa mostra che il MEB dedicata a Emanuele Luzzati, scomparso nel gennaio 2007. Intorno a esse ruota una ricca serie di altri lavori che testimoniano l’ampiezza degli interessi e delle tecniche espressive utilizzate dall’artista ebreo genovese. Si trova presso il Museo Ebraico di Bologna Via Valdonica 1/5. Apertura dalle 10 alle 15.30. Biglietto a 7 euro, 5 il ridotto.

Palazzo Davia Bargellini: Una dimora riscoperta

Il Palazzo Davia Bargellini (Strada Maggiore 44), uno degli esempi più significativi di architettura barocca bolognese, è tornato al suo splendore grazie ad un restauro integralmente eseguito dalla Fondazione Opera Pia Da Via Bargellini, proprietaria dell'intero edificio. Si potrà visitare visitare in via eccezionale su prenotazione, chiamando il numero 051 236708. Visite guidate alle h 15.30 e alle h 17, ingresso gratuito.

Sabato 8 gennaio



Spettacoli

Jacopo Salieri: Sphere Quartet

All'interno della Cantina Bentivoglio, via Mascarella 4, osteria rinomata per le serate jazz, si esibirà il 'Jacopo Salieri: Sphere Quartet'. Il quartetto è così composto: Jacopo Salieri al pianoforte, Federico Pierantoni al trombone, Nicola Govoni al contrabbasso, Fausto Negrelli al batteria. Lo spettacolo inizia alle 21.30, consigliata prenotazione. La musica farà da sottofondo alla cena nell'antica Cantina.

Mostre

Frida Kahlo. The Experience

Un percorso che indaga tutte le fasi della struggente storia di Frida Kahlo, tra amori, tradimenti e sofferenza fisica. L'energia di una donna che trasforma il dolore in opere d'arte. Un'esperienza imperdibile quella di Palazzo Belloni, via de' Gombruti 13. Gli spazi restano aperti dalle 10 alle 18. Biglietti a 14 euro, con varie opzioni di riduzione.

Boom! Pubblicità arte e design tra gli anni Sessanta e Settanta

Il percorso espositivo, composto da circa un centinaio di pezzi tra manifesti pubblicitari, serigrafie, elementi di arredo e pezzi di design provenienti da collezioni private, intende riportare il visitatore al cuore di una rivoluzione stilistica, comunicativa e culturale della società di massa. Esposta nella Sala Museale “Elisabetta Possati”, Complesso del Baraccano Via Santo Stefano, 119. Aperta dalle 10 alle 18, ingresso a offerta libera.

Bambini

La valigia di Giorgio Morandi

Una serie di attività per bambini dai 6 ai 12 anni curate da istituzioni e artisti del territorio negli spazi interni al teatro durante gli spettacoli. Il MAMbo, via Don Minzoni 14, aspetta bambine e bambini con un laboratorio dedicato al maestro Giorgio Morandi, in occasione dello spettacolo Pour un oui ou pour un non, Franco Branciaroli, Umberto Orsini. Una valigia piena di oggetti ed effetti personali diventa il punto di partenza per scoprire, come veri investigatori, le abitudini, i segreti e la poetica di Giorgio Morandi. Il laboratorio è alle 19. Il costo è di 7 euro per bambina o bambino (10 in tutto se sono 2), oltre al prezzo (ridotto del 20%) del biglietto dello spettacolo per i genitori.

I colori dell'acqua

L’acqua è arrivata con la pioggia e il giardino nascosto ha preso vita. I frutti, le foglie, gli alberi e le piante hanno spolverato i loro colori, e in mezzo al cielo è comparso l’arcobaleno. Al centro del giardino nascosto, due giovani donne, alla ricerca di acqua e colori. Una rassegna per i piccolissimi da 1 a 4 anni. Sarà al Teatro Testoni Ragazzi, via Matteotti 16. Lo spettacolo è alle 17 ed ha un costo di 8 euro (7 il ridotto).

Domenica 9 gennaio



Spettacoli

Vito in 'La felicità è un pacco'

Icilio Simonazzi è il proprietario di un negozio di elettrodomestici in cui non entra più nessuno da quando è esplosa la moda dell’e-commerce, gli acquisti sul web. In un mondo in cui tutto si può ordinare con un click, Icilio è diventato utile come un paio di moffole da sci alle Maldive. La smania dell’ordine on line non ha solo messo in ginocchio la sua attività, ma gli ha anche creato problemi in famiglia: la moglie è stata investita da un rider e ha perso la memoria e la figlia vive scaricando serie tv e mangiando del cibo ordinato su Just Eat barricata in camera sua. Un giorno Icilio decide di reagire mettendo in atto la sua personale e folle “Resistenza” alla modernità. La rassegna sarà al Teatro Celebrazioni, in via Saragozza 234, alle 18. Biglietti a 29 euro (26 euro il ridotto e 24 per gli under 30).

Mostre

Le eccellenze di Bologna: le macchine automatiche

Storie di imprese, innovazioni e uomini che hanno permesso lo sviluppo, a Bologna, di un grande distretto industriale altamente specializzato nella produzione di macchine automatiche. La visita guidata, presso il Museo del Patrimonio Industriale via della Beverara 123, sarà alle 16. Biglietto a 5 euro, 3 euro il ridotto.

Da 'Strenia' alla Befana, le Strenne nell'antichità

Strenia era un'antica divinità italica, antenata della nostra Befana. Durante la sua festa si usava scambiarsi doni, che rinsaldavano legami di amicizia e fedeltà. Un viaggio nelle trazioni pagane con visita guidata. Sarà presso il Museo Civico Archeologico via dell'Archiginnasio 2, alle 17.30. Biglietto a 6 euro, ridotto a 3. Prenotazione obbligatoria a musarcheoscuole@comune.bologna.it indicando numero di persone e cellulare entro le 18 del giorno precedente la visita.

Bambini

La Regina Carciofona

Uno spettacolo teatrale in Montagnola, all'interno della rassegna del Fanta Teatro, consigliato dai 4 anni in su. Parla di Verdulonia, il rigoglioso regno governato dallaRegina Carciofona mentre Fruttisia ha come sovrano il buffo Re Limoncino. Per una sciocca discussione tra i due regni scoppia un’ inutile guerra a suon di frutta e verdura. Lo spettacolo sarà all'interno della Tensostruttura del Parco della Montagnola, Via Irnerio 2/3, alle 16.30. Evento gratuito.