Bologna, 1 gennaio 2022 - Il 2022 inizia con due giorni di weekend. Un po' più breve la lista di questa settimana a causa delle recrudescenze del covid. Ma per inaugurare l'anno nuovo non mancano le mostre e gli eventi culturali, tipici del fine settimana bolognese. Alcuni di questi sono pensati anche per i più piccoli.

In questo primo weekend di gennaio (così come per tutto il mese) non ci saranno eventi serali e notturni a causa della chiusura delle discoteche e delle sale da ballo. Ma per quanto riguarda l'arte, Bologna ha ancora molto da offrire. Ecco gli appuntamenti di questa settimana.

Musei aperti a Bologna l'1 gennaio 2022

Sabato 1 gennaio

Spettacoli

Oblivion Rhapsody

Uno show per festeggiare l’anniversario dei primi dieci anni di tournée del gruppo Oblivion composto da: Graziana Borciani, Davide Calabrese, Francesca Folloni, Lorenzo Scuda e Fabio Vagnarelli. .Oblivion Rhapsody sarà al Teatro Duse, in via Cartoleria 42, alle 21. Il costo del biglietto varia dai 21 ai 65 euro a seconda della postazione.

Mostre

Sidival Fila. Tessere la vita

La mostra, che presenta al pubblico una quindicina di opere dell’artista in dialogo con quelle della Raccolta Lercaro, in via Riva di Reno 57. Le opere della Raccolta nello specifico sono: l’olio con la veduta di via Fondazza (1934) dipinto da Giorgio Morandi, il globo diviso tra buio e luce (2010-11) plasmato da Marcello Mondazzi e la tavola trecentesca di Simone dei Crocifissi raffigurante l’Incoronazione della Vergine (1382) omaggiata dall’artista con un lavoro inedito. L'esposizione è aperta dalle 15 alle 19, ingresso gratuito.

A.M.A.R.E.

Il Dipartimento educativo MAMbo, in via Don Minzoni 14, ospita A.M.A.R.E., la mostra di tavole originali di Eliana Albertini, Martina Sarritzu, Roberta Scomparsa, Alice Socal e Amanda Vähämäki. A.M.A.R.E. è il frutto del confronto tra cinque autrici di fumetto contemporaneo che appartengono a generazioni differenti e si sono riunite in un tavolo di lavoro virtuale di dialogo e coprogettazione. L'esposizione, nei giorni festivi, è aperta dalle 10 alle 19. L'ingresso è gratuito.

Il Dante di Wolfango

Una mostra che si propone di celebrare il Sommo Poeta, attraverso i lavori che tra il 1963 e il 1968, a lui dedicò il pittore bolognese Wolfango Peretti Poggi, acuto lettore ed interprete della Commedia. L'esposizione presenta inoltre un corpus originale di disegni monocromi che il pittore realizzò, all’inizio degli anni Duemila, sulle “Similitudini dantesche”. Si trova presso Santa Maria della Vita, in via Clavature 8/10. Sabato 1 gennaio è aperta dalle 10 alle 19. Biglietti a 8 euro (ridotto a 6).

Bambini

La mia fantastica vita da cane

Marona, una cagnetta dal naso a forma di cuore, per salvare la padroncina rimane vittima di un incidente. Ripercorre così con la mente e il cuore tutti i padroni (e i nomi) che ha avuto e amato nella sua vita. Grazie alla sua innata empatia, Marona riesce a portare calore e innocenza in tutte le case in cui ha vissuto. Un film per bambini dai 6 anni in su. Sarà proiettato al Mast Auditorium, in via Speranza 42, alle 18. Ingresso gratuito.

Domenica 2 gennaio

Spettacoli

Un trittico

Tre spettacoli: Preludio, 'O' e Bliss. Preludio è una creazione per 5 interpreti costruita attorno ad alcuni tra i più intensi poemi e brani del cantautore australiano Nick Cave, uno dei più grandi esponenti del Post Punk. Cave affronta l’intreccio tra temi come l’amore, la dipendenza, l’ossessione e la perdita intersecandoli tra loro. 'O' rappresenta due esseri umani o due robot che ci obbligano a interrogarci su come potrebbe mutare il senso del contatto fisico. Chiude Bliss ispirato dalla musica del Köln Concert di Keith Jarrett. Inger e i danzatori in scena raccontano come ci si relaziona con questa musica iconica: una sfida compositiva ed emotiva. L'esibizione sarà al Teatro Comunale, Largo Respighi 1, alle 16. Biglietti dai 15 ai 30 euro a seconda della postazione.

Vito in 'La felicità è un pacco'

Icilio Simonazzi è il proprietario di un negozio di elettrodomestici in cui non entra più nessuno da quando è esplosa la moda dell’e-commerce, gli acquisti sul web. In un mondo in cui tutto si può ordinare con un click, Icilio è diventato utile come un paio di moffole da sci alle Maldive. La smania dell’ordine on line non ha solo messo in ginocchio la sua attività, ma gli ha anche creato problemi in famiglia: la moglie è stata investita da un rider e ha perso la memoria e la figlia vive scaricando serie tv e mangiando del cibo ordinato su Just Eat barricata in camera sua. Un giorno Icilio decide di reagire mettendo in atto la sua personale e folle “Resistenza” alla modernità. La rassegna sarà Teatro Celebrazioni, in via Saragozza 234, alle 18. Biglietti a 29 euro (26 euro il ridotto e 24 per gli under 30).

Mostre

#Enelincircolo

È l'innovativo progetto di economia circolare che Enel Energia dedica alla città di Bologna. Si tratta di un percorso epositivo a cielo aperto conprotagoniste le opere di Dario Tironi, realizzate con oggetti di scarto. Ecco le tappe dove sono disposte: Cortile Guido Fanti di Palazzo d’Accursio, Corte Isolani, Galleria Cavour, Spazio Enel di Piazza Liber Paradisus. Ingresso gratuito.

Frida Kahlo. The Experience

Un percorso che indaga tutte le fasi della struggente storia di Frida Kahlo, tra amori, tradimenti e sofferenza fisica. L'energia di una donna che trasforma il dolore in opere d'arte. Un'esperienza imperdibile quella di Palazzo Belloni, via de' Gombruti 13. Gli spazi restano aperti dalle 10 alle 18. Biglietti a 14 euro, con varie opzioni di riduzione.

One step inside

I fumetti di Tommi Parrish parlano di sentimenti e relazioni. Va da sé, quindi, che il corpo è un elemento fondante in queste storie: con una formazione nel campo della scultura e un’attenzione chirurgica ai gesti dei personaggi, Parrish traccia sulla pagina corpi che raccontano l’eros e l’intimità delle parole. L'esposizione si trova presso il Museo internazionale e Biblioteca della musica, in Strada Maggiore 34. Apertura dalle 10 alle 19, l'ingresso ha un costo di 5 euro (ridotto a 3).

Bambini

Dilili a Parigi

Il film è ambientato nella Parigi della Belle Epoque, e racconta la storia del piccolo Kanak Dilili che, in compagnia di un ragazzo che fa le consegne in motorino, indaga sul misterioso rapimento di un gruppo di ragazze. I due incontreranno personaggi straordinari che forniranno loro indizi importanti per la loro ricerca. Sarà proiettato al Mast Auditorium, in via Speranza 42, alle 18. Evento gratuito.

La fata elettricità

Un laboratorio per ragazzi da 8 a 12 anni. Ci saranno giochi, esperimenti e prove pratiche per ripercorrere le tappe più significative delle scoperte legate all'elettricità: dall’ambra di Talete di Mileto fino alla Pila di Volta. Sarà presso il Museo del Patrimonio Industriale via della Beverara 123, alle 16. Il laboratorio ha un costo di 5 euro a partecipante (gratuito per l'adulto che accompagna). Prenotazione obbligatoria allo 051 6356611 entro le h 13 del venerdì precedente.