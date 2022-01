Bologna, 22 gennaio 2022 - Discoteche e sale da ballo ancora chiuse, ma una mostra fotografica ci ricorda come sono fatte. Rinviati o annullati parte degli spettacoli teatrali in programma per questa settimana. Compensa la presenza di serate musicali: torna il jazz nelle notti bolognesi. Altrimenti, un po' di karaoke alle Scuderie di Piazza Verdi per tirarsi su il morale. Non manca qualche novità in ambito artistico, come la mostra per gli amanti della botanica (e non) ospitata da Cubo Unipol.

Ultimi - ma non per importanza - gli eventi per bambini, che questo weekend potranno divertirsi a fare esperimenti scientifici o andando a teatro. Ecco cosa ha da offrire il fine settimana bolognese.

Sabato 22 gennaio

Musica

Karaoke italiano

Dopo il soldout della scorsa settimana, torna il karaoke alle Scuderie, Piazza Verdi 2. Apre la serata il live di Federico Aicardi, cantautore bolognese oltre che farmacista. Poi ci sarà da cantare tutta la notte. La serata inizia alle 21 ed è gratuita (consigliata la prenotazione online).

Pomeriggio musicale

Concerto degli allievi della classe di clavicembalo della professoressa Maria Luisa Baldassari: Anastasia Fioravanti, Michele Barbieri, Alessandra Mostacci, Giuditta Pizzilli, Yui Mochizuki, Michela de Pasquale e Cecilia Marchetta. Sarà in San Colombano, via Parigi 5, ingresso gratuito su prenotazione.

Ancora, Ancora!

Musica e teatro si uniscono per raccontare la storia di 'Francesca da Rimini' di D'Annunzio e del rapporto che l'autore ebbe con Eleonora Duse, l'attrice che interpretò Francesca nel 1901. Uno spettacolo di e con Daniele Tonini (voce recitante, canto e flauto) ed Emanuela Marcante (voce recitante, canto, pianoforte). Sarà presso il Teatro del Baraccano, via del Baraccano 2, alle 17. L'ingresso è gratuito.

Spettacoli

Le parole e il vento, inseguendo aquiloni

Una performance di arte, scienza, musica e poesia che vede protagonisti un collettivo di artisti visivi, poeti, scienziati, narratori, attori e musicisti. Per l’occasione, Michelangelo Penso realizzerà un’istallazione site specific presso il Centro Arti e Scienze Golinelli, via Nanni Costa 14. L'evento inizia alle 19 ed è gratuito, necessaria la prenotazione online.

Disinfestazione

Disinfestazione è uno spettacolo di Deinòs Teatri liberamente ispirato a L’Istruttoria di Peter Weiss, basata sulle autentiche testimonianze di vittime e aguzzini di Auschwitz al processo di Francoforte del 1965. È uno spettacolo in tre atti in cui vengono esplorate le luci e le ombre umane avvolte dalle tenebre di ciò che fur il regime nazista. Lo spettacolo sarà presso il Teatro Ridotto, via Marco Emilio Lepido 255, alle 21. Biglietto intero a 10 euro, ridotto a 8 per i soci Aics.

Ottantanove

La Rivoluzione francese raccontata con un'ironia tagliente. "Passato e presente, storia francese e storia italiana, modernità e postmodernità si sovrappongono sul palco in un percorso volto a mettere in crisi le nostre vite 'democratiche' e l’immaginario legato al concetto di rivoluzione". La rassegna sarà sul palco del Itc Teatro, a San Lazzaro di Savena, via delle Rimembranze 26. Lo spettacolo è alle 21, biglietto intero a 16 euro, ridotto a 14.

Mostre

Disco Mute - Le discoteche abbandonate d'Italia

Andare a ballare è ormai un miraggio lontano. Ma ci si può ricordare come erano le discoteche, apprezzare cosa ne resta. La mostra è tratta dal libro fotografico omonimo uscito per edizioni Magenes a cura di Alessandro Tesei e Davide Calloni di Ascosi Lasciti. SI trova la Gallery 16, in via Nazario Sauro 16 ed è gratuita. Parallelamente sono esposti anche vinili storici degli anni '70. L'inaugurazione è sabato alle 18.

Aurora’s Live Inspiring Meeting

Presso le Scuderie, Piazza Verdi 2, alle 10, si terrà la prima edizione di Aurora’s Live Inspiring Meeting. L’appuntamento è parte di un progetto più ampio che prevede eventi itineranti, organizzati da ragazze e ragazzi, per dare vita dibattiti in merito alle grandi sfide del nostro tempo. Il primo ospite sarà Alec Ross, autore del saggio The Raging 2020s e Distinguished Visiting Professor presso la Bologna Business School. L'evento potrà essere seguito anche in streaming sulle pagine Instagram e Linkedin di Aurora Fellows.

Artificial Botany

Cubo Unipol lancia una doppia esposizione. Da una parte una video installazione, dall'altra illustrazioni botaniche dei più grandi artisti del genere, tra cui Maria Sibylla Merian, Pierre-Joseph Redouté, Anne Pratt, Mariann North ed Ernst Haeckel. Prima dell'invenzione della fotografia, le illustrazioni botaniche e gli erbari erano l'unico modo per archiviare visivamente le molteplici varietà di piante esistenti al mondo. Fra i più antichi e conosciuti erbari, quello di Ulisse Aldrovandi, del 1501, è ancora oggi riferimento di una forma mentis e di un metodo. Si tiene presso il Cubo in Porta Europa Piazza Vieira de Mello, 3-5. L'ingresso è gratuito, con prenotazione obbligatoria.

Bambini

Storia di un armadio

Ci sono i cuccioli e gli animali, i bambini e le mamme, gli armadi piccoli e gli armadi grandi. Ed è proprio da un armadio in continua trasformazione che nasce la storia. Uno spettacolo per i piccolissimi (da 1 a 4 anni), sarà presso Teatro Testoni Ragazzi, via Matteotti 16. Biglietto a 8 euro (7 euro nei festivi).

Art, Science and Tech Day

Una giornata di attività interattive e installazioni tra arte, scienza e nuove tecnologie. Sarà negli spazi dell'Opificio di Fonazione Golinelli, via Nanni Costa 14, alle 9.20. L'evento è gratuito, obbligatoria la prenotazione sul sito dedicato.

I sabati dei Dadatelier

Artebambini è una realtà bolognese attiva da oltre 40 anni nel settore dell’editoria, della formazione e dell’educazione. Nel laboratorio che si terrà sabato 22, in via Polese 4, verranno realizzati teatrini, scatole della memoria che conterranno oggetti, scritture, alfabeti, colori e simboli utili al nutrimento delle idee.L'evento si terrà dalle 10.30 alle 12.30. Qui la pagine per iscriversi.

Domenica 23 gennaio

Musica

Vieni notte, a bere luce

Due esibizioni per tenere viva la Memoria. La Kammersymphonie n.9 di A. Schönberg e il Quatuor pour la fin du Temps di O. Messiaen. Un concerto con i suoni di flauto, clarinetto, violino, violoncello e pianoforte. Sarà presso Teatro del Baraccano, in via del Baraccano 2, alle 18. L'ingresso ha un costo di 15 euro, 10 euro il ridotto.

Camera Jazz & Music Club

Tornano gli appuntamenti di gennaio per gli amanti del jazz. Si esibirà 'Harry Allen and Martin Sasse Quartet'. Un serata presso il Camera Jazz & Music Club, vicolo Alemagna, alle 22. Per informazioni e prenotazioni inviare una mail a reservations@camerajazzclub.com.

Le Quattro stagioni di Antonio Vivaldi

Un concerto d'archi presso la chiesa dei S.S. Vitale e Agricola in Arena, alle 16. Il biglietto ha un costo di 20 euro, 18 il ridotto.

Mostre

Itali Zuffi. Fronte e retro

Fronte e retro è il titolo della mostra personale di Italo Zuffi (Imola, 1969) che si articola in due spazi, il MAMbo - Museo d’Arte Moderna di Bologna, via don Minzoni 14 e Palazzo De’ Toschi, sede delle iniziative dedicate all’arte contemporanea di Banca di Bologna, dove è prevista l'apertura in primavera. La mostra ruota attorno al corpo (talvolta quello dell'artista stesso) nella forma scultorea. La mostra, nei giorni festivi, è aperta dalle 10 alle 19 ed ha un costo di 6 euro (4 il ridotto). Domenica 23 gennaio sarà disponibile anche la visita guidata, alle ore 16 (necessario prenotarsi scrivendo mamboedu@comune.bologna.it).

I Giusti in emilia Romagna, piccole e grandi storie di Salvatori e Salvati

In occasione della Giornata della Memoria 2022, i profili dei 76 Giusti tra le Nazioni sul territorio della regione Emilia Romagna – riconosciuti al 1° gennaio 2021 - e le loro storie di altruismo sono ora illustrate in questa mostra, ricca di documentazione, foto, testimonianze e video originali. L'esposizione si trova presso il Museo Ebraico di Bologna, via Valdonica 1/5, ed è aperta dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso alle 17.15). Ha un costo di 7 euro, 5 il ridotto.

Frida Kahlo. The Experience

Un percorso che indaga tutte le fasi della struggente storia di Frida Kahlo, tra amori, tradimenti e sofferenza fisica. L'energia di una donna che trasforma il dolore in opere d'arte. Un'esperienza imperdibile quella di Palazzo Belloni, via de' Gombruti 13. Gli spazi restano aperti dalle 10 alle 18. Biglietti a 14 euro, con varie opzioni di riduzione.

Bambini

Il gatto con gli stivali

La fiaba classica di Perrault, raccontata a due voci, diventa un esilarante mondo di fantasia, nel quale il Gatto, l’Orco e la Regina compaiono dalle scatole di cartone di un trasloco. Sarà presso il Teatro Ridotto, via Marco Emilio Lepido 255, alle 16.30. Ingresso a 6 euro per gli adulti, ridotto a 4 euro per i bambini. Consigliata la prenotazione chiamando il numero 333.9911554 o 349.7468384.

Il giro del mondo in 80 esperimenti

Un viaggio intorno al mondo, alla scoperta dell’ambiente e della tecnologia, attraverso laboratori per ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Sarà presso il Museo del Patrimonio Industriale, via della Beverara 123, alle 16. La partecipazione ha un costo di 5 euro a persona (adulti esclusi). Prenotazione obbligatoria scrivendo all'indirizzo museopat@comune.bologna.it.